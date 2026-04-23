Zelenski insta a las «grandes potencias» a detener a Putin

Se incrementa la presión internacional sobre Rusia. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha instado a las grandes potencias de la comunidad internacional, como los Estados Unidos, China o India, entre otros «actores importantes del mundo», a intervenir ante Rusia para que este país detenga la guerra, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN que Europa Press ha recogido.

«Si queremos poner fin a la guerra, tenemos que decirle a Putin que no tiene razón. No estoy seguro de que los diálogos basados en compromisos funcionen», ha opinado el dirigente ucraniano sobre el curso de las conversaciones de paz y la perspectiva de alcanzar la paz con Ucrania. En este sentido, ha considerado que Donald Trump, Xi Jinping y Narendra Modi podrían interceder ante Rusia.

Zelenski ha incidido en la necesidad de una intervención directa, tras expresar sus dudas sobre que los países poderosos «puedan ser mediadores». Define a Putin como un presidente que «no siente culpa» ante las numerosas acusaciones de violación del derecho internacional, lo cual es «un gran problema«, y defiende su gestión de la guerra: «Nosotros nos estamos defendiendo. No somos agresores. ¿Detener qué? Entre todos, tenemos que detener a Putin. ¿Qué significa ser un gran líder? Significa detener la guerra a través de la diplomacia», ha remarcado.

Asimismo, también ha argumentado la importancia de desplegar tropas extranjeras en la línea de frente, una vez se pacte el fin de la guerra, y de organizar una reunión de jefes de estado para abordar el final de la guerra, después de que la mediación de los Estados Unidos no haya avanzado por el conflicto abierto con Irán. Una de las condiciones de Zelenski para sentarse en la mesa de negociaciones es el establecimiento de las «garantías de seguridad» que permitan vislumbrar el punto final de las hostilidades.

Soldados ucranianos luchando cerca de la ciudad de Zaporiyia, en el centro de Ucrania / Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

Cerca de 300 drones destruidos

Paralelamente, este jueves las autoridades de los dos países en conflicto han anunciado la destrucción de cerca de 300 drones lanzados contra sus territorios, en una noche más de fuego cruzado en el contexto de la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

Concretamente, la fuerza aérea de Ucrania ha indicado en un comunicado que las fuerzas rusas han lanzado 155 drones y 139 han sido destruidos por los sistemas de defensa antiaérea. No obstante, solo nueve han impactado en nueve puntos del país. Las cifras ucranianas se suman a las afirmadas por el ministerio de Defensa ruso, que ha informado de la intercepción de 154 de estos vehículos aéreos no tripulados.