El vicepresident europeu reivindica la normalitat després del Procés

El vicepresident de la Comissó Europea, Margaritis Schinás, ha reivindicat la tornada a la normalitat després del “moment rupturista” en el triangle Europa, Espanya i Catalunya. Ha reconegut que ho va haver un moment difícil, en el qual Europa “ha assumit una posició molt clara, enclavada en les realitats institucionals i constitucionals”.

Schinás creu que “estem en una lògica realista” i ha dit, en una entrevista a La Vanguardia, que la seva visita amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, marca el moment de passar pàgina. El vicepresident de la Comissió diu que hi ha hagut un abans i un després de la visita i que “la tornada a la normalitat és a causa de l’esperit constructiu de realisme”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, conversant amb el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinás / Jordi Bedmar

Schinás creu que la UE ha de protegir les seves fronteres

El vicepresident ha qualificat la massacre de Melilla de “tragèdia”, però creu que la frontera amb la UE s’ha de protegir. Tot i això, no s’ha volgut mullar sobre l’operació de les forces de seguretat, però ha admès, en la línia de la ONU, que li semblava inacceptable l’ús excessiu de la força. En línia amb el president del govern espanyol, creu que s’ha de lluitar conra els traficants de persones, però sempre amb “proporcionalitat”. Schinás ha volgut remarcar que Europa “seguirà sent un destí per a tots els que fugen de la guerra o la persecució”, i ha posat els exemples de Síria o els 6 milions d’ucraïnesos.

El vicepresident de la Comissió Europea critica Hongria

Sobre la cimera de l’OTAN a Madrid, el comissari creu que ha sorgit una nova opinió pública, que es basa en el fet que la guerra ens “apel·la a tots”. Alhora, afirma que hi ha una unitat a nivell polític. També ha criticat que a estats com Hongria, va haver qui “va intentar creure que Brusel·les era el nou Moscú”, i creu que ara veuen que no és així.