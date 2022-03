La Unió Europea donarà protecció automàtica als refugiats ucraïnesos

Els ministres de l’Interior de la Unió Europea han arribat a un acord sobre la protecció que se’ls ha de donar als refugiats ucraïnesos. Així ho ha anunciat el ministre francès, Gérald Darmanin, que ha explicat que la UE activarà per primer cop en la seva història una directiva de Protecció Temporal que existeix des del 2001 però que mai s’ha utilitzat. D’aquesta manera, es donarà protecció automàtica als refugiats ucraïnesos i s’agilitzarà la burocràcia, normalment molt lenta en aquestes qüestions.

Quan s’activi aquest mecanisme els refugiats tindran llibertat de moviment per tota la UE i els estats hauran de facilitar-los el permís de residència i treball, així com els serveis bàsics de formació, educació, ajuda social i atenció mèdica. Aquesta protecció automàtica s’aplicarà als ucraïnesos i a les persones que gaudien de protecció internacional a Ucraïna, però els residents al país no ucraïnesos quedaran fora de la protecció automàtica.

Aquesta directiva de protecció automàtica està pensada des de la seva concepció com una manera de fer front a arribades massives a la Unió Europea d’estrangers que no poguessin tornar als seus països per guerres o represàlies. La protecció que confereix dura un any, però es podria prorrogar fins a tres en cas que fos necessari.

La crisi migratòria més gran del segle

Aquest dijous s’ha activat el mecanisme per fer front a la “crisi migratòria més gran d’aquest segle”, que, per ara, ja ha mobilitzat un milió d’ucraïnesos que han fugit, segons ACNUR. L’agència de l’ONU pels Refugiats s’ha mostrat sorpresa aquest dijous per la rapidesa amb què s’està produint la fugida dels refugiats d’Ucraïna. De fet, esperen que fins a tres milions més d’ucraïnesos surtin del país en els pròxims dies.

En aquest sentit, la comissària d’Interior, Ylva Johansson, ha donat per fet que la UE veurà l’arribada de més “milions” de desplaçats d’Ucraïna, pel que ha assegurat que cal tenir una legislació preparada. Caldrà també tenir finançament “adequat” per acollir els desplaçats, pel que la UE ja s’ha posat mans a l’obra.