El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha presentat aquest dilluns davant el parlament, la Rada Suprema d’Ucraïna, els dos projectes de llei per a la pròrroga de noranta dies de la llei marcial i la mobilització general decretades arran de la invasió russa, iniciada el 24 de febrer del 2022 pel país presidit per Vladímir Putin.
D’aquesta manera, segons Europa Press, serà el dinovè cop que la cambra legislativa valori la possibilitat d’estendre la llei marcial i la mobilització general. Les mesures actuals estaran en vigor fins al 4 de maig, per la qual cosa, en cas de ser aprovades, s’allargaran fins al 2 d’agost.
La llei marcial és un règim que s’implementa durant les situacions d’emergència nacional. Entre d’altres, imposa el toc de queda en determinades regions, restriccions de viatge (especialment per a homes que es troben en edat militar) i la prohibició de sortida del país per a homes subjectes a la mobilització.
Quant a la mobilització militar, estableix nombroses restriccions laborals per a les persones que poden ser cridades a enrolar-se a l’exèrcit. A més, limita alguns drets civils i llibertats, imposa el control sobre els mitjans de comunicació, prohibeix certs partits polítics i suspèn les eleccions mentre la llei estigui en vigor, amplia les facultats del govern per requisar propietats i indústries estratègiques, i redistribueix els recursos econòmics per a l’esforç de la guerra.
Mor un treballador a la central de Zaporíjia
Un treballador de la central nuclear de Zaporíjia, ubicada a Ucraïna i sota el control de Rússia, ha mort aquest dilluns a conseqüència d’un atac amb drons atribuït a les forces de defensa del país dirigit per Zelenski, segons ha denunciat la direcció d’aquesta planta, la més gran d’Europa.
Els dirigents de la planta han remarcat la necessitat de no dirigir els atacs contra els treballadors. “Qualsevol atac contra la central de Zaporíjia no és només una amenaça contra la població, sinó contra la seguretat”. Tant Ucraïna com Rússia es culpen mútuament dels bombardejos contra la infraestructura de suport a la central, que s’ha quedat sense corrent extern en nombrosos casos, en plenes alertes internacionals sobre el risc d’accident nuclear a causa dels atacs.