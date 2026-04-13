Els atacs de la guerra d’Ucraïna s’havien d’aturar aquest cap de setmana passat amb motiu de la Pasqua ortodoxa. Tanmateix, Ucraïna ha acusat Rússia de cometre més de 10.700 violacions de la treva durant aquesta festivitat religiosa, segons Europa Press, i han destacat que en les darreres hores s’han abatut prop de 90 drons llançats per l’exèrcit rus, un cop expirat l’acord a última hora d’aquest diumenge.
“Els defensors ucraïnesos encara ofereixen resistència efectiva en totes les seccions del front”, ha indicat l’Estat Major de l’Exèrcit ucraïnès, que ha ressaltat que durant l’alto el foc no va haver-hi atacs amb míssils, bombardejos o drons ‘kamikaze’ tipus ‘Shahed’, però han matisat que l’enemic va dur a terme “1.567 atacs amb artilleria contra posicions de tropes, 119 operacions d’assalt i 9.035 atacs amb drons ‘Italma’, ‘Lancet’ i ‘Molniya'”. A més, durant aquesta matinada, un cop l’alto el foc ha conclòs, ha abatut 87 dels 98 drons llançats per les forces russes i n’han confirmat nou impacte, sense oferir detalls de les víctimes o els danys.
D’altra banda, Rússia ha informat de la interceptació de 33 drons ucraïnesos a Bélgorod, Kursk, Rostov, Briansk, Smolensk i la península de Crimea, aquesta última annexionada el 2014.
Atacs ucraïnesos a les zones ocupades per Rússia
El governador prorús de la regió de Zaporíjia, Yevhen Balitski, ha destacat en un comunicat difós a través de Telegram que una persona ha mort i cinc més han estat ferides en un atac ucraïnès contra diversos punts d’aquesta província, arran de la invasió iniciada el febrer de 2022.
“La víctima mortal és un home que es trobava desplaçant-se amb bicicleta en el moment de l’atac contra la localitat de Varniai Krivitxa, en el districte de Vassílivka, on un altre home ha resultat ferit en un atac amb drons i ha hagut de ser hospitalitzat”, ha expressat Balitski.
Així mateix, al districte de Mijailovski, dos habitatges han patit danys i dos persones han resultat ferides. En el balanç s’hi sumen dos ferits als districtes de Tokmak i Pologovski, respectivament.