Los ataques de la guerra de Ucrania debían detenerse este pasado fin de semana con motivo de la Pascua ortodoxa. Sin embargo, Ucrania ha acusado a Rusia de cometer más de 10,700 violaciones de la tregua durante esta festividad religiosa, según Europa Press, y han destacado que en las últimas horas se han abatido cerca de 90 drones lanzados por el ejército ruso, una vez expirado el acuerdo a última hora de este domingo.

«Los defensores ucranianos aún ofrecen resistencia efectiva en todas las secciones del frente», ha indicado el Estado Mayor del Ejército ucraniano, que ha resaltado que durante el alto el fuego no hubo ataques con misiles, bombardeos o drones ‘kamikaze’ tipo ‘Shahed’, pero han matizado que el enemigo llevó a cabo «1,567 ataques con artillería contra posiciones de tropas, 119 operaciones de asalto y 9,035 ataques con drones ‘Italma’, ‘Lancet’ y ‘Molniya'». Además, durante esta madrugada, una vez el alto el fuego ha concluido, ha abatido 87 de los 98 drones lanzados por las fuerzas rusas y han confirmado nueve impactos, sin ofrecer detalles de las víctimas o los daños.

Por otro lado, Rusia ha informado de la interceptación de 33 drones ucranianos en Bélgorod, Kursk, Rostov, Briansk, Smolensk y la península de Crimea, esta última anexada en 2014.

Militares en la península de Crimea / Europa Press

Ataques ucranianos en las zonas ocupadas por Rusia

El gobernador prorruso de la región de Zaporiyia, Yevhen Balitski, ha destacado en un comunicado difundido a través de Telegram que una persona ha muerto y cinco más han resultado heridas en un ataque ucraniano contra varios puntos de esta provincia, a raíz de la invasión iniciada en febrero de 2022.

«La víctima mortal es un hombre que se encontraba desplazándose en bicicleta en el momento del ataque contra la localidad de Varniai Krivitxa, en el distrito de Vassílivka, donde otro hombre ha resultado herido en un ataque con drones y ha tenido que ser hospitalizado», ha expresado Balitski.

Asimismo, en el distrito de Mijailovski, dos viviendas han sufrido daños y dos personas han resultado heridas. En el balance se suman dos heridos en los distritos de Tokmak y Pologovski, respectivamente.