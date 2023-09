Torna l’expedició de rescat dels Bombers al Marroc

L’expedició de Bombers que ha estat durant dues setmanes treballant en les tasques de rescat del terratrèmol del Marroc ha tornat aquest dimarts a la tarda a Catalunya. El grup va sortir per carretera el dilluns, 11 de setembre, des del Complex Central dels Bombers de la Generalitat a Bellaterra amb un parell de furgonetes de transport logístic i personal i dos vehicles lleugers. Un cop el comboi va arribar a Algesires, va creuar l’Estret de Gibraltar amb ferri fins a Tànger. Un cop arribats al seu destí han col·laborat amb el comandament militar de rescat que va enviar l’exèrcit espanyol.

L’inspector dels Bombers Oriol Corbella, ha explicat que la dificultat més gran amb què s’han trobat ha estat la de poder accedir a pobles remots on les comunicacions per carretera han quedat completament enderrocades. Tot i això, però, han pogut donar el suport esperat en les tasques d’ajuda humanitària que el país víctima del desastre natural havia demanat. De fet, aquest passat dimarts les autoritats marruquis van expressar públicament el seu agraïment a les deu persones desplaçades durant aquests dies a tot el territori afectat. Amb la seva breu expedició, Corbella expressa que ha pogut constatar de primera mà els efectes devastadors de l’incident. De fet, explica el cas d’una localitat de 120 habitants, dels quals 62 han desaparegut. D’aquest se n’han pogut trobar 2 amb vida, però la resta han mort. Una situació que, malauradament, es repeteix en moltes petites poblacions del país.

El terratrèmol del Marroc ha causat més de 3.000 morts / EP

Milers de morts pel terratrèmol

Un darrer balanç de víctimes situava la xifra de morts prop de les 3.000 persones. Unes dades esfereïdores que encara augmentaven més amb els ferits, dels quals se n’havia comptabilitzat més de 5.500. En aquestes tasques de rescat hi ha participat diversos països de la comunitat internacional, però no tots, ja que el Marroc ha preferit no acceptar-la de tothom per no posar en entredit les seves relacions exteriors. De fet, el Marroc tan sols ha acceptat el suport d’Espanya, el Regne Unit, Qatar i els Emirats Àrabs, ja que els considera països amics.