Meritxell Serret carrega contra el govern espanyol pel català a la UE

La consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, ha carregat durament contra el govern espanyol pel reconeixement del català a la Unió Europea i assegura que es mostraran “molt exigents” perquè compleixin els compromisos acordats. Per a Serret, les declaracions que ha fet el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, a la sortida de la reunió assegurant que ja havien complert amb el seu compromís d’impulsar la reforma del Reglament. “Guanyar l’oficialitat és complir amb els compromisos; portar-la al Consell, no”, etziba, afegint que “no els ha agradat que el govern espanyol hagi dit que ja ha complert amb el fet que es posés en marxa la reforma del reglament”.

Malgrat el descontentament amb la Moncloa, però, Serret ha celebrat que s’hagi posat “la primera pedra” per a convertir-lo en llengua oficial: “Avui s’ha fet un primer pas important“, assegura, posant èmfasi en el bon significat que cap país membre hagi expressat el seu veto a la proposta d’Espanya. La consellera també lamenta certa passivitat en l’estratègia emprada per l’executiu espanyol i assegura que bona part dels dubtes que han plantejat els estats “es podrien haver resolt fa molt temps”. Davant la repetició del debat, programat pel ple del 24 d’octubre, Serret ha volgut deixar molt clar que des del Govern posaran en marxa una “ofensiva institucional” a través dels diferents departaments per continuar fent campanya a favor de la llengua.

Una votació al ple del Parlament Europeu a Estrasburg / Unió Europea

La proposta d’Albares

Serret també s’ha referit a la proposta d’Albares de prioritzar el català per davant del basc i el gallec a l’hora d’oficialitzar les llengües. Una proposta que no ha tingut massa bona rebuda entre les formacions basques i gallegues, ja que se senten menyspreades com a idioma. Una tònica que, a diferència de Plataforma per la Llengua, Serret també comparteix. La consellera assenyala que no demanarà “ni excepcions ni tractes de favor” i que el reconeixement del català, el basc i el gallec és “una qüestió de drets” igual d’important.