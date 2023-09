Vuelve la expedición de Bomberos del Marruecos

La expedición de Bomberos que ha estado durante dos semanas trabajando en las tareas de rescate del terremoto del Marruecos ha vuelto este martes por la tarde en Cataluña. El grupo salió por carretera el lunes, 11 de septiembre, desde el Complejo Central de los Bomberos de la Generalitat en Bellaterra con un par de furgonetas de transporte logístico y personal y dos vehículos ligeros. Una vez el convoy llegó a Algeciras, cruzó el estrecho de Gibraltar con ferri hasta Tánger. Una vez llegados a su destino han colaborado con el mando militar de rescate que envió el ejército español.

El inspector de los Bomberos Oriol Corbella, ha explicado que la dificultad más grande con que se han encontrado ha sido la de poder acceder en pueblos remotos donde las comunicaciones por carretera han quedado completamente derrocadas. Aun así, pero, han podido dar el apoyo esperado en las tareas de ayuda humanitaria que el país víctima del desastre natural había pedido. De hecho, este pasado martes las autoridades marroquís expresaron públicamente su agradecimiento a las diez personas desplazadas durante estos días en todo el territorio afectado. Con su breve expedición, Corbella exprés que ha podido constatar de primera mano los efectos devastadores del incidente. De hecho, explica el caso de una localidad de 120 habitantes, de los cuales 62 han desaparecido. De este se han podido encontrar 2 con vida, pero el resto han muerto. Una situación que, desgraciadamente, se repite en muchas pequeñas poblaciones del país.

El terremoto del Marruecos ha causado más de 3.000 muertos / EP

Miles de muertes por el terremoto

Un último balance de víctimas situaba la cifra de muertes cerca de las 3.000 personas. Unos datos estremecedores que todavía aumentaban más con los heridos, de los cuales se había contabilizado más de 5.500. En estas tareas de rescate ha participado varios países de la comunidad internacional, pero no todos, puesto que Marruecos ha preferido no aceptarla de todo el mundo por no poner en entredicho sus relaciones exteriores. De hecho, Marruecos tan solo ha aceptado el apoyo de España, el Reino Unido, Qatar y los Emiratos Árabes, puesto que los considera países amigos.