Nova ronda de sancions europees a Rússia i Bielorússia per la guerra

La Unió Europea ha acrodat obrir un altre paquet de sancions per a Rússia i Bielorússia arran de la guerra amb Ucraïna. En una reunió dels ambaixadors dels 27 aquest dimecres, s’ha pactat un quart paquet de sancions per la guerra a Ucraïna que serà aprovat formalment per procediment escrit. A més, l’UE està augmentant les entitats vetades d’ambdós països. En aquest sentit, exclourà 3 bancs bielorussos del sistema SWIFT i aplicarà mesures per limitar l’ús de les criptomonedes. A més, també restringirà l’exportació de tecnologia de navegació marítima a Rússia.

Tal com ha explicat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, aquest és el quart paquet de sancions que rep Rússia des que va reconèixer com a estats independents les repúbliques autoproclamades de Donetsk i Lugansk a finals de febrer. En el primer paquet, la Unió Europea va sancionar a 351 diputats de la Duma i 27 persones i entitats com a represàlia pel reconeixement rus de les regions rebels. A part, es van imposar restriccions al comerç i a algunes entitats financeres.

Pel que fa la segona ronda de multes, es van posar en contra del mateix president de Rússia Vladimir Putin, així com al ministre d’exteriors rus, Sergei Lavrov. També hi va haver restriccions en les exportacions i la gestió de l’energia. Referent al tercer paquet, es va prohibir l’ús del sistema de transaccions financeres SWIFT a set bancs russos, es va tancar l’espai aeri als vols russos, es van prohibir les transaccions amb el Banc Central de Rússia. A més, a dos mitjans de comunicació russos -Russia Today i Sputnik- se’ls va prohibir l’emissió.

A Bielorússia també li va afectar aquesta tercera ronda de sancions, ja que es van ampliar les sancions individuals i econòmiques contra el país, que ja havia estat castigat per la repressió interna des del 2020.