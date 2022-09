Michel proposa reformar el Consell de Seguretat per expulsar els estats que inicien guerres

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha defensat aquest divendres que els membres permanents del Consell de Seguretat de Nacions Unides haurien de ser expulsats de manera “automàtica” si provoquen una guerra “no provocada i injustificable”, durant un discurs en la 77 Assemblea General de l’ONU en el qual també ha enumerat les “mentides” del règim de Vladimir Putin per a justificar la invasió d’Ucraïna.

“És necessària una reforma urgent i que quan un membre permanent del Consell de Seguretat declari una guerra no provocada i injustificada, condemnada per l’Assemblea General, la seva suspensió del Consell de Seguretat sigui automàtica”, ha defensat Michel en la seva intervenció, després de lamentar que el sistema actual no és prou “inclusiu” i que el dret de veto s’hagi convertit en “la regla”.

El president de Rússia, Vladimir Putin anuncia una ofensiva total

Dura crítica a Putin

L’ex primer ministre belga ha alertat que el Kremlin està duent a terme una “guerra híbrida, que conjuga la violència de les armes amb el verí de les mentides”, per exemple el que la seguretat de Rússia estigués sent amenaçada des de fa anys per Occident.

“És fals!”, ha proclamat Michel, qui ha acusat a Moscou de tractar de mobilitzar a la resta del món contra un “enemic imaginari” i ha insistit a desmuntar les “mentides” de la propaganda russa davant la resta de socis internacionals en Nacions Unides.

“Aquesta guerra és una agressió no provocada, il·legal i injustificada destinada a canviar per la força les fronteres internacionalment reconegudes. I és pel fet que hem de detenir la maquinària de guerra del Kremlin que les sancions econòmiques massives han estat inevitables”, ha remarcat Michel.

Demana a la Xina que treballi per la pau

El president del Consell Europeu ha volgut deixar clar que la Unió Europea “no demana a ningú triar entre l’Est i l’Oest, ni entre el Nord o el Sud”, però que en el context geopolític actual “cal triar” i Europa ha optat per “el respecte de les fronteres enfront de l’agressió”.

El mandatari europeu també ha tingut paraules per a la Xina, a qui ha instat a participar “sincerament” en els esforços “col·lectius per la pau”. “Advoquem per la seguretat marítima. Advoquem per l’estabilitat en l’Estret de Taiwan. Reconeixem el principi d’una sola Xina. Però no farem els ulls grossos davant els abusos contra els drets humans. Especialment en Xinjiang i Hong Kong”, ha dit.