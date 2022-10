El marit de Nancy Pelosi, atacat violentament a casa seva

El marit de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, està a l’hospital després d’haver estat atacat de forma violenta a la seva residència de San Francisco, a l’estat de Califòrnia. El marit de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units està rebent assistència mèdica i s’espera que la recuperació sigui “completa”. Per tant, no es tem per la seva vida. Segons ha informat el portaveu de Nancy Pelosi, Drew Hammill, a través d’un comunicat, l’atacant ja ha estat detingut i la policia ja està investigant els motius de l’agressió. Nancy Pelosi no ha patit cap ferida perquè no es trobava dins la llar en el moment en què l’atacant hi ha entrat i ha atacat de forma violenta el seu marit.

L’atac a Paul Pelosi, el marit de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, ha patit l’atac aquest mateix divendres a primera hora del matí -hora local- a casa seva, a la ciutat de San Francisco, on habitualment resideix amb la presidenta de la Cambra de Representants. Malgrat que l’atac ha estat violent segons ha explicat el mateix Hammill, s’espera que Pelosi es recuperi satisfactòriament després d’haver rebut assistència mèdica. Per ara continua hospitalitzat.

La policia investiga els motius de l’atac

Segons el comunicat de Hammill, l’atacant de Paul Pelosi ja està arrestat i sota custòdia policial i els agents estan investigant els motius de l’atac, tot i que es sospita que el motiu és ideològic. “La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units i la seva família estan agraïts amb el personal d’emergències i els professionals mèdics involucrats”, ha conclòs en el comunicat el portaveu de Nancy Pelosi, Drew Hammill, que també ha afegit la voluntat de la família de Pelosi de gaudir de “privacitat” en aquests moments tan durs i traumàtics.