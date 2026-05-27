El representant especial de l’OTAN per al Veinatge Sud i sotssecretari general adjunt per a Afers polítics i Política de seguretat, Javier Colomina, ha defensat aquest dimarts que cap dels estats membres de l’Aliança Atlàntica té dubtes sobre el compromís de l’Estat espanyol amb l’organització, segons ha recollit Europa Press. En la seva intervenció a les II Jornades Geopolítiques de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics (IEEE), celebrades a Segòvia, Colomina va subratllar que aquest compromís “es manifesta de moltes formes, tant polítiques com econòmiques”, en un moment en què l’OTAN afronta un dels entorns de seguretat més exigents de les últimes dècades.
L’alt càrrec de l’Aliança va situar el context geopolític actual com el “més complex i inestable en dècades” i va repassar les decisions adoptades a la cimera del 2025 per reforçar la capacitat operativa de l’organització. Entre aquestes, va destacar el nou objectiu de destinar el 5% del PIB a la despesa en defensa d’aquí al 2035, una inversió orientada no només a capacitats militars, sinó també a la resiliència i la innovació industrial dels països aliats.
Pressió econòmica sobre Rússia
Pel que fa a la guerra a Ucraïna, Colomina va estar contundent: mantenir el suport a Kíiv i augmentar la pressió sobre Rússia constitueix, a parer seu, “l’única manera” de portar el president Vladímir Putin a la taula de les negociacions de pau. Va advertir, a més, de les conseqüències globals del conflicte i de la creixent implicació d’actors com Corea del Nord, la Xina i l’Iran, que afegeixen capes de complexitat a l’escenari internacional. El representant especial va abordar també els reptes procedents del flanc sud, àrea de la qual és responsable directe, i va advocar per un enfocament de seguretat de 360 graus que permeti a l’Aliança atendre de forma simultània les amenaces de l’est i del sud. Fenòmens com la inestabilitat regional, el terrorisme i les tensions en punts estratègics — entre ells l’estret d’Ormuz — requereixen, segons va subratllar, una resposta integral i coordinada.
Colomina va tancar la seva intervenció destacant el valor de fòrums com les jornades de l’IEEE per a la reflexió estratègica a llarg termini, i va apuntar a la pròxima cimera de l’OTAN a Ankara com una cita determinant per consolidar els compromisos de l’Aliança i reforçar la unitat transatlàntica en un moment de màxima incertesa global.