El representante especial de la OTAN para el Vecindario Sur y subsecretario general adjunto para Asuntos Políticos y Política de Seguridad, Javier Colomina, defendió este martes que ninguno de los estados miembros de la Alianza Atlántica duda del compromiso del Estado español con la organización, según recogió Europa Press. En su intervención en las II Jornadas Geopolíticas del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), celebradas en Segovia, Colomina subrayó que este compromiso «se manifiesta de muchas formas, tanto políticas como económicas», en un momento en que la OTAN enfrenta uno de los entornos de seguridad más exigentes de las últimas décadas.

El alto cargo de la Alianza situó el contexto geopolítico actual como el «más complejo e inestable en décadas» y repasó las decisiones adoptadas en la cumbre de 2025 para reforzar la capacidad operativa de la organización. Entre estas, destacó el nuevo objetivo de destinar el 5% del PIB al gasto en defensa de aquí a 2035, una inversión orientada no solo a capacidades militares, sino también a la resiliencia y la innovación industrial de los países aliados.

Foto de familia durante la segunda jornada de la Cumbre de la OTAN. Pool Moncloa / Fernando Calvo I Pool OTAN

Presión económica sobre Rusia

En cuanto a la guerra en Ucrania, Colomina fue contundente: mantener el apoyo a Kiev y aumentar la presión sobre Rusia constituye, a su parecer, «la única manera» de llevar al presidente Vladímir Putin a la mesa de negociaciones de paz. Advirtió, además, de las consecuencias globales del conflicto y de la creciente implicación de actores como Corea del Norte, China e Irán, que añaden capas de complejidad al escenario internacional. El representante especial también abordó los desafíos procedentes del flanco sur, área de la cual es responsable directo, y abogó por un enfoque de seguridad de 360 grados que permita a la Alianza atender de forma simultánea las amenazas del este y del sur. Fenómenos como la inestabilidad regional, el terrorismo y las tensiones en puntos estratégicos —entre ellos el estrecho de Ormuz— requieren, según subrayó, una respuesta integral y coordinada.

Colomina cerró su intervención destacando el valor de foros como las jornadas del IEEE para la reflexión estratégica a largo plazo, y apuntó a la próxima cumbre de la OTAN en Ankara como una cita determinante para consolidar los compromisos de la Alianza y reforzar la unidad transatlántica en un momento de máxima incertidumbre global.