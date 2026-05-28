Nova escalada de tensions a l’Orient Mitjà, on l’Iran ha complert les seves amenaces executant un atac com a represàlia contra els interessos dels Estats Units a la regió. En aquest sentit, la Guàrdia Revolucionària del país persa ha anunciat aquest dijous que ha atacat “la base estatunidenca d’origen” de l’ofensiva llançada hores abans per la Casa Blanca contra les proximitats de la ciutat de Bandar Abbas, situada davant de l’estret d’Ormuz. Segons un funcionari dels Estats Units, en aquest municipi costaner hi havia una base iraniana des d’on s’estava llançant un dron.
“Després de l’atac de l’exèrcit nord-americà contra un punt als afores de l’aeroport de Bandar Abbas a trenc d’alba, la base aèria nord-americana des d’on es va originar l’atac ha estat atacada amb projectils a les 4.50 (hora local)”, ha afirmat el departament de relacions públiques de la Guàrdia Revolucionària en un comunicat recollit per l’agència Tasnim i Europa Press, vinculada al cos militar. Teheran ha defensat l’acció qualificant-la com un “advertiment seriós” perquè l’enemic sàpiga que “l’agressió no quedarà impune” i que, si es repeteix, la resposta iraniana “serà encara més contundent”, tot remarcant que “la responsabilitat de les conseqüències recau sobre l’agressor”.
Quatre drons abatuts i atac a una estació de control
Prèviament, l’exèrcit dels EUA havia anunciat que havia abatut quatre drons kamikaze iranians sobre l’estret d’Ormuz i que, a continuació, havia atacat una estació control terrestre iraniana a Bandar Abbas que estava a punt de llançar un cinquè dron. Totes aquestes accions s’han produït mentre es manté vigent l’alto el foc pactat entre Teheran i Washington. Un funcionari nord-americà ha defensat les accions com a “mesurades, purament defensives i destinades a mantenir l’alto el foc”. Les forces del Comandament Central (CENTCOM) van confirmar l’operació poc després que les agències iranianes de FARS i IRIB informessin de tres explosions a l’est de Bandar Abbas.
L’agència Tasnim ha minimitzat l’impacte de l’ofensiva nord-americana, assegurant que va afectar terrenys deshabitats i “no va causar víctimes ni danys”. A més, ha citat una font militar que afirma que un vaixell de càrrega nord-americà va intentar travessar l’estret amb el radar apagat, però va ser aturat per l’armada de la Guàrdia Revolucionària.
Aquesta nova escalada es produeix dos dies després que les forces nord-americanes llancessin “atacs en defensa pròpia” contra embarcacions i bases de míssils iranians al sud del país asiàtic, emmarcats en el context de l‘alto el foc, signat el 8 d’abril i posteriorment prorrogat sense data límit pel president Donald Trump. A inicis de setmana, el dirigent republicà va expressar que l’acord de pau estava a punt de tancar-se, però hores després es va desdir i va refredar les opcions d’assolir un acord de pau.