Nueva escalada de tensiones en Oriente Medio, donde Irán ha cumplido sus amenazas ejecutando un ataque como represalia contra los intereses de Estados Unidos en la región. En este sentido, la Guardia Revolucionaria del país persa ha anunciado este jueves que ha atacado «la base estadounidense de origen» de la ofensiva lanzada horas antes por la Casa Blanca contra las proximidades de la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estrecho de Ormuz. Según un funcionario de Estados Unidos, en este municipio costero había una base iraní desde donde se estaba lanzando un dron.

«Después del ataque del ejército estadounidense contra un punto en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas al amanecer, la base aérea estadounidense desde donde se originó el ataque ha sido atacada con proyectiles a las 4.50 (hora local)», ha afirmado el departamento de relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim y Europa Press, vinculada al cuerpo militar. Teherán ha defendido la acción calificándola como una «advertencia seria» para que el enemigo sepa que «la agresión no quedará impune» y que, si se repite, la respuesta iraní «será aún más contundente», subrayando que «la responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor».

Cuatro drones abatidos y ataque a una estación de control

Previamente, el ejército de EE. UU. había anunciado que había abatido cuatro drones kamikaze iraníes sobre el estrecho de Ormuz y que, a continuación, había atacado una estación control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron. Todas estas acciones se han producido mientras se mantiene vigente el alto el fuego pactado entre Teherán y Washington. Un funcionario estadounidense ha defendido las acciones como «medidas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego». Las fuerzas del Comando Central (CENTCOM) confirmaron la operación poco después de que las agencias iraníes de FARS y IRIB informaran de tres explosiones al este de Bandar Abbas.

Un marino a bordo del transporte anfibio ‘USS Nova Orleans’ (LPD 18) durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM (Europa Press)

La agencia Tasnim ha minimizado el impacto de la ofensiva estadounidense, asegurando que afectó terrenos deshabitados y «no causó víctimas ni daños». Además, ha citado una fuente militar que afirma que un barco de carga estadounidense intentó atravesar el estrecho con el radar apagado, pero fue detenido por la armada de la Guardia Revolucionaria.

Esta nueva escalada se produce dos días después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran «ataques en defensa propia» contra embarcaciones y bases de misiles iraníes al sur del país asiático, enmarcados en el contexto del alto el fuego, firmado el 8 de abril y posteriormente prorrogado sin fecha límite por el presidente Donald Trump. A inicios de semana, el dirigente republicano expresó que el acuerdo de paz estaba a punto de cerrarse, pero horas después se desdijo y enfrió las opciones de alcanzar un acuerdo de paz.