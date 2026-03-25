L’avançament electoral a Dinamarca, arran de la crisi diplomàtica pel territori de Groenlàndia entre aquest país nòrdic i els Estats Units, ha ofert la victòria pel bloc d’esquerres liderat per la primera ministra, Mette Frederiksen, amb 84 escons al Parlament. Malgrat guanyar, Frederiksen haurà de recórrer a la negociació perquè són necessàries 90 cadires per assolir la majoria absoluta, ara en mans dels Moderats, la formació centrista que ha obtingut 14 escons i el 7,7% dels vots.
“M’hauria agradat que el Partit Socialdemòcrata obtingués resultats diferents, però aquest està bé”, ha reconegut Frederiksen en declaracions fetes a la cadena estatal DR i recollides Europa Press, que tot i la victòria, ha registrat els pitjors resultats del seu partit en més d’un any amb el 22% dels vots emesos, una caiguda de 12 representants respecte a els darrers comicis. A més de la formació política que lidera el bloc d’esquerres, el Partit Socialdemòcrata, aquest conjunt d’agrupacions ha estat representat pel Partit socialdemòcrata-verd Esquerra Verda, els ecosocialistes de l’Aliança Vermella-Verda i l’europeista Alternativa. S’han quedat a sis diputats de la majoria.
L’extrema dreta creix a Dinamarca
D’altra banda, els partits de la dreta, representats pel Partit Liberal (Venstre), l’aliança Liberal, els Conservadors i tres formacions més estaran representats per 77 diputats. Destaca el Partit Popular Danès d’extrema dreta que ha registrat un 6,5% de vots més i onze escons més que a les eleccions del 2022, amb un total de 16 diputats.
En aquest sentit, els 14 escons dels Moderats són clau perquè poden ajudar a l’esquerra de Frederiksen a formar un nou govern, però també es podrien alinear amb la dreta. El ministre d’Exteriors, Lars Lokke Rasmussen, que forma part dels Moderats, considera “complicat” que el seu partit conformi el nou executiu perquè no existeix una majoria d’esquerres ni de dretes. Cal destacar que l’actual executiu està conformat per una coalició dels Socialdemòcrates, els Moderats i el Partit Liberal. El líder d’aquest últim i viceprimer ministre, Troels Lund Poulsen, també és pessimista a l’hora de veure una nova coalició i ha anunciat que només contemplarien un executiu de centredreta o passaran a l’oposició.
Territoris d’ultramar
Pel que fa als territoris d’ultramar, els dos escons de les Illes Fèroe els han guanyat Sjúrour Skaale, del Partit Socialdemòcrata de les Illes Fèroe, i Anna Falkenberg, del Partit de la Unió. A Groenlàndia, els independentistes d’esquerra de la Comunitat Inuit han sigut la formació més votada i estaran representats a la cambra baixa danesa per Naaja Nathanielsen. L’altre escó l’ha obtingut Qarsoq Hoegh-Dam, del partit Siumut. Cap de les dues representants s’ha decantat per un bloc o un altre.