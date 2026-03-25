El adelanto electoral en Dinamarca, a raíz de la crisis diplomática por el territorio de Groenlandia entre este país nórdico y los Estados Unidos, ha ofrecido la victoria para el bloque de izquierdas liderado por la primera ministra, Mette Frederiksen, con 84 escaños en el Parlamento. A pesar de ganar, Frederiksen tendrá que recurrir a la negociación porque son necesarias 90 sillas para alcanzar la mayoría absoluta, ahora en manos de los Moderados, la formación centrista que ha obtenido 14 escaños y el 7,7% de los votos.

«Me habría gustado que el Partido Socialdemócrata obtuviera resultados diferentes, pero este está bien», ha reconocido Frederiksen en declaraciones hechas a la cadena estatal DR y recogidas por Europa Press, quien a pesar de la victoria, ha registrado los peores resultados de su partido en más de un año con el 22% de los votos emitidos, una caída de 12 representantes respecto a los últimos comicios. Además de la formación política que lidera el bloque de izquierdas, el Partido Socialdemócrata, este conjunto de agrupaciones ha estado representado por el Partido Socialdemócrata-Verde Izquierda Verde, los ecosocialistas de la Alianza Rojo-Verde y el europeísta Alternativa. Se han quedado a seis diputados de la mayoría.

La extrema derecha crece en Dinamarca

Por otro lado, los partidos de la derecha, representados por el Partido Liberal (Venstre), la alianza Liberal, los Conservadores y tres formaciones más estarán representados por 77 diputados. Destaca el Partido Popular Danés de extrema derecha que ha registrado un 6,5% de votos más y once escaños más que en las elecciones de 2022, con un total de 16 diputados.

En este sentido, los 14 escaños de los Moderados son clave porque pueden ayudar a la izquierda de Frederiksen a formar un nuevo gobierno, pero también se podrían alinear con la derecha. El ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, que forma parte de los Moderados, considera «complicado» que su partido conforme el nuevo ejecutivo porque no existe una mayoría de izquierdas ni de derechas. Cabe destacar que el actual ejecutivo está conformado por una coalición de los Socialdemócratas, los Moderados y el Partido Liberal. El líder de este último y viceprimer ministro, Troels Lund Poulsen, también es pesimista a la hora de ver una nueva coalición y ha anunciado que solo contemplarían un ejecutivo de centroderecha o pasarán a la oposición.

Nuuk, Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca | Li Ying (Europa Press)

Territorios de ultramar

En cuanto a los territorios de ultramar, los dos escaños de las Islas Feroe los han ganado Sjúrour Skaale, del Partido Socialdemócrata de las Islas Feroe, y Anna Falkenberg, del Partido de la Unión. En Groenlandia, los independentistas de izquierda de la Comunidad Inuit han sido la formación más votada y estarán representados en la cámara baja danesa por Naaja Nathanielsen. El otro escaño lo ha obtenido Qarsoq Hoegh-Dam, del partido Siumut. Ninguna de las dos representantes se ha decantado por un bloque u otro.