Rússia posa en el punt de mira els enviaments d’armes per ofegar Ucraïna

Rússia ha posat en el punt de mira els enviaments d’armes que arribin a Ucraïna en un intent d’ofegar les línies de subministrament de l’exèrcit ucraïnès. El ministre d’Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha advertit que tots els carregaments d’armes que es moguin pel país seran considerats com un “objectiu legítim”. En els últims dies, l’exèrcit rus, estancat en la majoria de fronts de guerra, ha intensificat els atacs contra la rereguarda ucraïnesa i han destruït almenys tres bases militars pròximes a la frontera amb Polònia, alguna a menys de 20 kilòmetres.

“Hem deixat molt clar que qualsevol carregament que entri a Ucraïna i que considerem que porta armes serà objectiu legítim una vegada estigui en territori ucraïnès”, ha dit Lavrov en una entrevista a la cadena de televisió russa RT. Aquesta setmana els Estats Units han aprovat l’enviament d’un nou paquet d’armament valorat en uns 800 milions de dòlars que inclou milers de míssils antitancs i els anomenats drons kamikaze, una nova arma que els soldats ucraïnesos podran començar a utilitzar a aviat.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, inspecciona armament enviat per Occident / DPA

Clau per frenar Putin

L’enviament d’armes a Ucraïna és una part vital de l’estratègia dels Estats Units i la Unió Europea per evitar la caiguda de Kíiv i la resta de grans ciutats ucraïneses que encara resisteixen l’ofensiva russa. El Kremlin intenta ara tallar línies d’abastiment per compensar la falta d’avenços tangibles en la majoria de fronts –excepte al sud-est del país, on les milícies separatistes del Donbass guanyen terreny encara que sigui molt a poc a poc–, tot i que no serà una tasca senzilla.

L’OTAN conscient de la importància dels carregaments d’armes, fa setmanes que està adaptant les seves estratègies i canvia amb freqüència les rutes i la manera de moure l’armament, segons expliquen diversos analistes militars. Les armes primer s’envien i emmagatzemen en ubicacions secretes a prop de la frontera ucraïnesa, en territori OTAN (que inclou Polònia, Eslovàquia, Hongria i Romania).

La logística canvia a diari no només per voluntat pròpia, sinó que la destinació de les armes, l’estat de les rutes terrestres i l’avenç de les tropes russes també juguen un paper important per decidir com es fa cada enviament. La decisió de l’OTAN de no autoritzar una zona d’exclusió aèria sobre Ucraïna dificulta la tasca de transportar les armes al front, ja que la superioritat aèria dels russos impedeix organitzar combois grans i els ucraïnesos es veuen obligats a camuflar els vehicles per evitar que siguin bombardejats.