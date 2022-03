La CIA desvela els plans fallits de Putin per envair Ucraïna

El director de la CIA, William Burns, ha revelat que Rússia havia planejat conquerir Kíiv durant els dos primers dies de la invasió i ha alertat que Vladímir Putin podria escalar la violència a Ucraïna per intentar tapar el fracàs dels seus plans. “En lloc d’envair Kíiv en els dos primers dies de la campanya militar, com era el seu pla inicial, dues setmanes després l’exèrcit rus encara no ha estat capaç ni d’encerclar la ciutat”, ha dit Burns davant el Congrés dels Estats Units. “És molt probable que intenti esclafar les tropes ucraïneses sense preocupar-se de les baixes civils“.

La intel·ligència dels EUA, que durant setmanes va alertar del perill d’una guerra a Ucraïna, ha reconegut per primera vegada que tenia informació de primera mà sobre els plans de Putin. Les tropes russes han aconseguit alguns avenços significatius al sud del país, on intenten crear un corredor que uneixi Crimea i les repúbliques separatistes del Donbass, però al nord tenen molts més problemes per trencar la fèrria resistència ucraïnesa. Burns ha assegurat que Ucraïna rep informació puntual dels serveis d’intel·ligència estatunidencs.

“Putin se sent agreujat perquè Occident no li dona la deferència que creu merèixer i percep Ucraïna com una guerra que no es pot permetre perdre“, ha desvelat la directora de la Comunitat d’Intel·ligència dels EUA, Avril Haines. Per la seva banda, el director de la CIA considera que Putin “està molt aïllat” del seu entorn més pròxim i això el converteix en una persona més “difícil de tractar”. També alerta que la reacció d’Occident ha “inquietat” Putin, tot i que el que més preocupa al president rus és el baix rendiment de l’exèrcit, que hauria de ser un símbol del poder rus davant del món.

Soldats ucraïnesos defensen la ciutat d’Irpín, als afores de Kíiv / Europa Press

Problemes logístics

El comboi militar de més de 60 kilòmetres de llarg que el segon dia de la invasió avançava imparable cap a Kíiv, està aturat des de fa dies per la mala planificació de la logística. Els soldats russos han denunciat escassetat de combustible i d’aliments. “Moscou va subestimar la força de la resistència ucraïnesa i els reptes que suposa una invasió militar”, ha afegit Haines, que ha detallat que la invasió russa d’Ucraïna ha estat mal planificada i les seves tropes afronten problemes de moral i de logística “considerables”.

La intel·ligència dels EUA afegeixen que encara que Putin “ignori la condemna del món i les sancions cada vegada més efectives”, Rússia tindrà moltes dificultats per “mantenir i controlar el territori ucraïnès i instal·lar un règim prorús sostenible a Kíiv”. Fins ara, els serveis secrets dels EUA estimen que han mort entre 2.000 i 4.000 soldats russos des de l’inici de la invasió, una xifra molt allunyada dels més de 12.000 que reclama Ucraïna.