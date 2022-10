Gazprom amenaça de tallar el gas si Europa posa un topall al preu

L’empresa gasista russa Gazprom ha amenaçat Europa amb un tall massiu. Concretament, l’empresa controlada pel Kremlin ha avisat a la UE que finalment imposat un topall al preu del gas, tal com s’està negociant entre els 27, això suposaria el cessament immediat del seu subministrament per incompliment dels contractes signats, segons ha declarat aquest diumenge el president del Consell d’Administració de la companyia, Alexei Miller. “La nostra guia són els contractes signats. Una decisió de caràcter tan unilateral seria considerada, per descomptat, una violació dels termes essencials del contracte, la qual cosa implica la terminació dels subministraments”, ha avisat en una entrevista recollida per l’agència russa TASS.

Cal recordar que la setmana passada, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar la seva intenció de plantejar als líders comunitaris una intervenció del mercat europeu del gas i establir un límit màxim al preu dels contractes en l’índex de referència europeu, TTF (Title Transfer Facility) holandès i, en paral·lel, augmentar els nivells d’estalvi de consum de gas a escala comunitària a través de subhastes de reducció de demanda.

El plantejament de la presidenta de la Comissió s’alinea amb el document de treball presentat per Brussel·les fa dues setmanes en el qual posaven sobre la taula mesures com posar un límit al preu del gas en la formació de preus de l’electricitat, similar al ‘mecanisme ibèric’. La Comissió també plantejava determinar un preu màxim per a les importacions de gas de Moscou, sigui a través de gasoducte o en forma de Gas Natural Liquat (GNL), si bé 15 estats membres van sol·licitar la setmana passada que s’apliqués a totes les compres de gas a la UE.

La reunió definitiva, a Brussel·les

Tot i la proposta de Von de Leyen, el topall no és ni molt menys definitiu i tot s’acabarà d’esclarir a finals d’aquest mes d’octubre en una reunió al més alt nivell a Brussel·les. De fet, aquesta última trobada servirà perquè els països europeus acabin de coordinar la seva estratègia, amb la rebaixa de la factura de la llum com a principal preocupació dels líders europeus.