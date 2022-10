Els líders europeus busquen limitar el preu del gas per rebaixar la factura

Reunió d’altíssim nivell a Praga per mirar de rebaixar la factura de la llum a partir de la limitació del preu del gas. Els caps d’estat i de govern de la Unió Europea es reuniran aquest divendres de forma informal després que ara fa una setmana els ministres d’Energia pactessin un primer paquet de mesures urgents contra la crisi econòmica. La principal proposta, que s’assembla al mecanisme que actualment funciona a Espanya i Portugal, és fixar un límit temporal al preu del gas per tal d’abaratir la factura de la llum. Aquesta mesura estaria ben vista per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, que recentment ha dit que Brussel·les està “preparada” per abordar aquesta qüestió.

Així, el topall al preu del gas és la “gran qüestió” d’aquesta reunió informal segons han confirmat fonts comunitàries a l’ACN. Aquestes fonts reclamen “claredat” sobre les mesures que es poden presentar pròximament a Brussel·les, on hi ha prevista una trobada formal entre els líders dels 27 a finals de mes per prendre una decisió ferma. “Hem de moure’ns a una nova fase”, assenyalen aquestes fonts, que fan referència al fet que Alemanya hagi anunciat un nou pla de 200.000 milions d’euros per fer front a l’elevat preu de l’energia, que en aquest país és especialment alt. “Hem de ser curosos i mantenir-nos units. Aquest és l’esperit”, han conclòs aquestes fonts en referència al risc que els països rics apliquin mesures mentre estan bloquejades a nivell europeu.

Limitar el preu a les importacions de gas

En aquesta trobada informal a Praga també es parlarà de limitar el preu de les importacions de gas, una qüestió que la Comissió Europea es plantejava únicament pel gas rus però que ara es vol aplicar a totes les importacions. Ara, Brussel·les està oberta a aplicar el topall a totes les importacions, com demanen la meitat dels països membre. Així, els països europeus estan debatent ara com coordinar-se per fer front a la crisi i la inflació desbocada que pateix Europa i que això no minvi el creixement de l’economia i l’ocupació. La factura de la llum, però, és sense cap mena de dubte la principal preocupació dels líders europeus en aquesta trobada.

Abordaran les fugues a Nord Stream

A banda de parlar sobre la crisi econòmica els 27 també debatran sobre les fugues als gasoductes Nord Stream 1 i 2 suposadament provocades per Rússia. “Serà una de les principals discussions, almenys divendres”, apunten les fonts consultades per l’ACN. Aquestes fugues encara s’estan investigant però ja han saltat les alarmes a la Unió Europea, que ha de treballar per garantir la seguretat en infraestructures crítiques.