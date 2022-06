L’esquerra de Mélenchon podria fer trontollar la victòria de Macron

França ha esquivat el cop de l’ultradreta, però la disputa per formar l’equivalent al seu parlament encara està per decidir. La primera volta d’aquestes eleccions, celebrades el passat diumenge, ha donat la victòria a Emmanuel Macron, el ja reelegit president de França, amb un 25,75% dels vots. Tot i això, de molt a prop la seguit el seu contrincant Jean-Luc Mélenchon el líder de l’esquerra Nova Unió Popular Ecologista i Social (coneguda com Nupes) que ha aconseguit un 25,6% dels vots. D’aquesta manera, el parlament francès podria enfrontar-se a una legislatura on el president fos d’un partit, però no tingués la majoria absoluta.

Emmanuel Macron, anant a votar a la primera volta de les eleccions presidencials de França, aquest 10 d’abril del 2022 / Ludovic Marin/AFP/dpa/ Europa Press

Mélenchon ja va amenaçar la majoria de Macron en les eleccions presidencials, on va quedar tercer després de l’actual president francès i Marine Le Pen, la representat del partit nacionalista d’ultradreta. Aquest dilluns de matinada, s’han sabut els resultats de les eleccions del parlament del país, on la victòria de la primera volta se la ha endut Macron, però per molt poc. Així doncs, en la segona volta Mélenchon podria fer-se un lloc en la cambra, quedant-se així el seient de primer ministre i haver de governar de la mà de Macron. Tot i això, encara s’han d’esperar a la segona volta d’aquestes eleccions per treure’n conclusions.

La nova França Insubmisa

El líder de Nupes ha estat el primer en pronunciar-se després del resultat electoral per assegurar que la victòria era més seva que de Macron. “Al final d’aquesta primera volta, la Nupes ha guanyat. Serà present en més de 500 circumscripcions en la segona volta”, ha destacat Mélenchon. “Per primera vegada en la V República, un president recentment triat no aconsegueix obtenir la majoria en les eleccions legislatives immediatament posteriors”, ha recordat.

D’altra banda, però, també ha acusat el ministeri d’interior de fer una gestió fraudulenta amb els vots dels francesos. D’aquesta manera, Mélenchon no ha dubtat en acusar el govern francès de “manipular” els resultats recaptats fins al moment en el marc de la primera volta de les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge al país.