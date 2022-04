Le Pen, reina republicana de la Catalunya Nord

Sense sorpreses, de moment, a la Catalunya Nord. De fet, les dades de participació i el resultat de la primera volta de les presidencials franceses ja apuntaven els resultats d’aquest segon torn a les comarques franco catalanes. Marine Le Pen guanya amb solvència aquesta segona volta, a diferència de la resta de l’Estat francès, on Emmanuel Macron s’imposa. El seu discurs en defensa de la França, de la França rural i de la França pobre ha arrelat amb força en una zona que reuneix aquestes tres característiques tant per la seva població, per la seva economia i per la seva idiosincràsia social. Amb el 100% de l’escrutini, els resultats, que han costat d’arribar, apuntaven maneres, Reagrupament Nacional obté el 56,32% dels vots (136.922 vots) i Macron, 43,68% (106.188 vots). La participació ha estat del 73,89%. En canvi, a Perpinyà, on governa l’extrema dreta amb Louis Aligot, on ha guanyat Macron amb un 52,02% i Le Pen ha arribat al 47,98%. Curiosament, el Principat d’Andorra també es mirava els resultats en el benentès que els francesos escollien també el seu copríncep i més ara en ple debat de l’avortament.

Aquest diumenge estaven cridats a les urnes 362.014 nord-catalans. Una convocatòria amb una doble condició. Per una banda, el vot sense convicció en bona part dels electors com a resposta a aturar l’extrema dreta. I per l’altra, què farien els votants de la primera volta de França Insubmissa, la formació d’esquerres que lidera Jean Luc Melenchon i que va obtenir una meritòria tercera plaça a la primera volta al Vallespir, Conflent, Rosselló, Capcir i la Cerdanya. A la primera volta, Le Pen va obtenir el 32,7% dels vots a la Catalunya Nord quan a la resta de l’Estat francès va ser del 23,1%. Macron, en canvi, va sumar el 20,5% dels vots quan a tot França va recollir el 27,8% i Melenchon, gràcies al vot dels pobles de muntanya i interior, va fer un 19,2%, una mica per sota del 21,9% que va fer a la resta del territori francès. El secret sobre si els melenchonistes es quedarien a casa, votarien en blanc o optarien per fer costat a Macron amb la pinça al nas. Amb el 82% dels vots escrutats a tot França, el 55,03% dels vots són per Macron i un 44,97 per Le Pen. L’extrema dreta sumava 11.698.580 vots i la dreta 14.316.595 vots.

Le Pen a la costa, Macron a l’interior… la norma

Cap a quarts de nou del vespre han començat a arribar els primers resultats i n’hi havia per tots els gustos. Tot i que la majoria eren pobles petits d’interior, on l’extrema dreta no ha penetrat amb la força que ho ha fet a la costa catalana oi on es podia constatar la tesi que els melenchonistes anaven cap a Le Pen. Així Prats de Molló, el poble des d’on el president Francesc Macià va preparar “l’alliberament” ha guanyat Macron amb un 35% i Le Pen ha obtingut el 29% dels vots. Un poble amb un alcade republicà i que va acollir la presentació del manifest de 110 electes amb què condemnaven la repressió contra l’independentisme català del sud. A Canet del Rosselló, municipi on es van constituir les institucions del Consell de la República, ha encimbellat Le Pen amb el 56% dels vots (4.645 vots) davant el 43,9% de Macron que ha sumat 3.643 vots. Mont-Lluís, on hi ha una base militar francesa de les forces especials prou important, Macron ha guanyat per sis vots. Le Pen ha registrat 42 vots i l’actual inquilí de l’Elisi, 48. A Argel·lès, municipi que va acollir el camp de refugiats de l’exili, Le Pen guanya amb el 55,02% dels vots i Macron fa el 44,98%. La sorpresa ha estat Perpinyà, on governa el Lepenisme però avui Macron ha guanyat amb 21.914 vots, un 52,02% i Le Pen ha obtingut 20.209, un 47,98%.

A la Guingueta d’Ix, primer poble de l’Alta Cerdanya, Macron ha guanyat per només sis vots, amb 199, (50%) i Le Pen se n’ha endut 49,23%, amb 193 butlletes. El Pertús ha estat per a Le Pen, amb 120 vots que són els 55% i 98 per a Macron, amb un 44%. Els Angles, Macron obté una sòlida victòria amb el 57% dels vots i Le Pen es queda amb el 42,5%. A Prada de Conflent, on fa 53 anys s’hi celebra la Universitat Catalana d’estiu i el seu exalcade, Jean Castex, és el primer ministre de Macron, ha guanyat Le Pen amb el 51,3% dels vots; Macron s’ha quedsat al 48,6%. Osseja, el poble on tenia refugi el darrer maquis català, Ramon Vila Capdevila “Caracremada”, la dreta de Macron ha arribat en primera posició amb el 51,3% dels vots i Le Pen ha registrat un 48,6%. Salses, Le Pen aclapara les urnes amb un 63,3% davant el 36,6% de Macron. A Vilafranca de Conflent, població turística, Macron té el 51,3% i el 48,8% per Le Pen. A Banyuls, el macronisme s’endú la victòria amb un 53% i Le Pen es queda amb el 46%. A Colliure, on també hi ha un destacament militar, manté la pole Macron, amb el 57% dels vots i Le Pen es queda amb un 42,5%. Elna, el poble emblemàtic de la Maternitat, l’extrema dreta s’ha fet l’amo i senyor amb un 61,2% dels vots i Macron amb un 38,71%.

El diputat macronista de la Catalunya Nord, Romain Grau, vota a les presidencials d’aquest diumenge/EM

Les primeres enquestes, difoses als mitjans belgues, apuntaven la victòria clara d’Emmanuel Macron amb una forquilla del 55 al 58% dels vots i entre un 42 i un 45% per Le Pen. Però a l’ajuntament de Perpinyà, decoradíssim per Sant Jordi, es respirava un ambient tranquil. Com si sabessin els resultats finals a tot el departament. Les dades de participació del ministeri de l’Interior a les cinc de la tarda, les darreres de la jornada abans de tancar els col·legis, ja indicaven números favorables a l’extrema dreta, amb un 66,32%, una mica per sobre que fa cinc anys amb un 65,01%. El mantra era que l’extrema dreta té un vot fidelitzat encara que l’adversari sigui difícil de guanyar. I així s’ha confirmat.