Front unitari a França per barrar el pas a Le Pen

El president de França, Emmanuel Macron, ha resistit l’embat de l’extrema dreta i ha guanyat amb més solvència de l’esperat a Marine Le Pen en la primera volta de les eleccions presidencials. Segons el ministeri de l’Interior francès, Macron ha obtingut el 27,6% dels vots, mentre que la dirigent ultradretana ha quedat segona amb el 23,4% dels sufragis. Això són 1,4 milions de vots de diferència, un coixí que hauria de ser prou ampli per a anar amb tranquil·litat a la segona volta el 24 abril, però a França ningú es refia de l’extrema dreta i ja s’ha posat en marxa un front unitari de tots els partits per barrar el pas a Le Pen.

“Compto amb vosaltres, no hi ha res decidit”, ha dit Emmanuel Macron només saber-se que tenia garantida la victòria. “Convido a tots els ciutadans, independentment d’on vinguin, que s’uneixin al nostre moviment”. Igual que l’any 2017, Macron serà l’alternativa menys dolenta per a socialistes, ecologistes i la dreta tradicional, que ja s’han afanyat a demanar el vot per Macron. El candidat de l’esquerra radical, Jean-Luc Mélenchon (tercer amb el 21,95% dels vots), no li ha donat suport explícitament, però ha fet una crida a “bloquejar” l’extrema dreta, un missatge que en el context d’una segona volta s’interpreta igualment com una alerta contra les temptacions de votar Le Pen.

Tots contra Marine Le Pen a França / DPA

Comença la nova lluita

“S’obre una nova pàgina de la lluita”, ha dit Mélenchon. “Entenc el vostre enuig. No deixeu que us faci cometre errors que serien difícils de reparar. Sabem a qui no votarem mai. No hem de donar ni un sol vot a la senyora Le Pen“. Els resultats de l’expolític socialista ha estat la gran sorpresa de la nit electoral i només la gran fragmentació de l’esquerra francesa han evitat que passés a la segona volta. L’alcaldessa de París i candidata del Partit Socialista, Arne Hidalgo, ha obtingut un 1,7% dels vots i ha certificat així la mort del partit, mentre que l’ecologista Yannick Jadot (4,6%) i el comunista Fabien Roussel (2,3%) també han obtingut resultats molt discrets.

Hidalgo ha demanat “seriosament” els seus electors que el 24 d’abril vagin a votar “contra la ultradreta de Marine Le Pen”, mentre que Roussel ha insistit que “mai” permetran que un projecte “racista i xenòfob” guanyi a França. Un missatge semblant a l’enviat per Jadot, que ha reclamat “bloquejar” l’extrema dreta per evitar que pugi al poder en un moment crítica per al país. La segona volta tornarà a estar marcada per la invasió d’Ucraïna i les conseqüències econòmiques de les sancions imposades a Rússia. L’augment de la inflació ha generat un gran malestar entre els francesos i obligarà Macron a arremangar-se i fer una campanya molt més agressiva per anul·lar la retòrica xenòfoba i populista de Le Pen.