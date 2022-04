Macron guanya la primera volta i s’enfrontarà amb la ultradretana Le Pen

L’actual inquilí de l’Elisi podria quedar-s’hi una temporada més, però això s’haurà de ratificar en la segona volta de les eleccions. En les d’aquest dissabte, Emmanuel Macron ha sortit vencedor, però per un marge molt curt. Macron ha estat el més votat, amb un 28,6% dels vots i es disputarà la presidència de França el pròxim 24 d’abril amb la candidata d’ultradreta, Marine Le Pen, que ha obtingut un 24,4% dels vots segons el sondeig a peu d’urna d’Ifop-Fiducial. A la Catalunya Nord la victòria ha estat clarament per la candidata de la ultradreta, que es va donar un bany de masses en el míting que tancava la seva campanya ara fa quatre dies.

Des de primera hora de la tarda es preveien aquests resultats, i fins i tot els sondejos més primerencs pronosticaven un empat entre Macron i Le Pen. Al final, la diferència ha estat d’un 4%, una distància molt curta que podria posar en perill la repetició de l’actual president al càrrec en cas que no augmenti en la segona volta. Caldrà esperar fins el 24 d’abril per veure el desenllaç d’aquest duel entre l’extrema dreta i el president francès.

La resta de candidats demanen el vot per Macron

El tercer classificat, que ja està descartat per la presidència, ha estat Jean-Luc Mélencho, de l’esquerra francesa que ha obtingut un 20,2% dels vots sempre segons aquest estudi. Molt per darrere han quedat l’altre candidat d’extrema dreta, Éric Zemmour, amb un 6,8%, el candidat ecologista, Yannick Jadot, amb un 4,8%, i la candidata conservadora Valérie Pécresse, amb el 4,6%. La resta de candidats, Jean Lassalle, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou i Nathalie Arthaud no superen el 4%.

Tots els candidats que han perdut aquesta primera volta han demanat el vot per Macron en la segona volta per tal de frenar l’extrema dreta. Segons el conjunt de candidats s’ha de votar “en conciència” a Macron per evitar el discurs d’odi de la candidata d’ultradreta i han demanat responsabilitat als seus votants per “no donar ni un vot” a Le Pen. “S’obre una nova pàgina de lluita. Cadascun de vosaltres es troba enfront del mur de la decisió que ha de prendre (…). Conec el vostre empipament. No deixeu que us faci cometre errors que serien difícils de reparar”, ha afirmat el tercer classificat, Mélenchon. “Sabem a qui no votarem mai. No hem de donar-li un sol vot a la senyora Le Pen“, ha insistit igual que la resta de candidats que han caigut avui de la cursa per la cadira de l’Elisi.