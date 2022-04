Les enquestes donen un empat tècnic entre Macron i Le Pen

La primera volta de les presidencials a França, tot i que arrossegant els peus, comencen a albirar certa emoció arran de les enquestes de darrera hora. Les enquestes “andorranes” -és a dir, les que publiquen els mitjans belgues i suïssos– perquè fins les vuit del vespre tenen limitada la seva difusió. Segons la ràdiotelevisió pública de la comunitat francesa a Bèlgica, aquest vespre hi hauria un empat tècnic al 24% entre Emmanuel Macron i Marine Le Pen. El candidat de l’esquerra més ben posicionat seria Jean Luc Melenchon que arribaria al 19% però es quedaria fora de la segona volta.

Unes enquestes que agafen força a la vista dels resultats de la participació difosos pel ministeri de l’Interior. Unes xifres que serien estrapolables absolutament a la Catalunya Nord, però amb tendència a donar la victòria a la candidata de l’extrema dreta. Si es confirmen les enquestes, s’apunta el declivi absolut dels partits tradicionals de la cinquena república, com el Partit Socialista o els Republicans. També les formacions d’esquerres cauen en un pou sense fons. El candidat Erinc Zemmour, més a la dreta de Le Pen, arribaria al 8% dels vots, el mateix percentatge que la candidata republicana, Valerie Précesse.

Una darrera enquesta, publicada passades les 7 del vespre per Liberation apunta que l’actual president francès recolliria el 24,7% dels vots, mentre que el candidat de RN estaria al 23,5%. Jean-Luc Mélenchon recolliria el 19% dels vots. Segons una altra sondeig, l’ordre dels candidats és similar. Macron i Le Pen es segueixen de prop: un 25,2% pel president i un 24% pel candidat de RN. Jean-Luc Mélenchon en recolliria el 20%.

Participació del 66,38% a la Catalunya Nord a les cinc de la tarda en les eleccions presidencials d’aquest diumenge a França. Aquesta és la xifra, més de tres punts per sota que a la mateixa hora de fa cinc anys, quan va ser del 69,78%. Una xifra un pèl superior a la de la globalitat de França, que el ministeri de l’Interior ha xifrat en un 65%, quatre punts per sota de la dada de fa cinc anys.

De fet, l’índex de participació al departament dels Pirineus Orientals, el nom administratiu de la demarcació, s’ha mantingut per sobre de la mitjana estatal, però per sota la participació de les presidencials que van portar Emmanuel Macron a l’Elisi. La participació a les 12 del migdia al departament era del 28,94% i en cinc hores s’ha enfilat 37 punts. A les 5 de la tarda, però, es manté per sota de les xifres del 2017.