La participació a la Catalunya Nord baixa tres punts respecte al 2017

Participació del 66,38% a la Catalunya Nord a les cinc de la tarda en les eleccions presidencials d’aquest diumenge a França. Aquesta és la xifra, més de tres punts per sota que a la mateixa hora de fa cinc anys, quan va ser del 69,78%. Una xifra un pèl superior a la de la globalitat de França, que el ministeri de l’Interior ha xifrat en un 65%, quatre punts per sota de la dada de fa cinc anys.

De fet, l’índex de participació al departament dels Pirineus Orientals, el nom administratiu de la demarcació, s’ha mantingut per sobre de la mitjana estatal, però per sota la participació de les presidencials que van portar Emmanuel Macron a l’Elisi. La participació a les 12 del migdia al departament era del 28,94% i en cinc hores s’ha enfilat 37 punts. A les 5 de la tarda, però, es manté per sota de les xifres del 2017.

Preocupació per l’abstenció

La preocupació dels principals partits a la pole position per a la segona volta, En Marxa, de Macron, i Reagrupament Nacional, de Marine Le Pen, és precisament l’abstenció. Tot i que segons els seus números és que la gent que opta per quedar-se a casa la que afavoreix la formació d’extrema dreta que manté un públic electoral força fidel a la zona. A la Catalunya Nord, el nivell de participació indica el que totes les enquestes indiquen: la victòria de Le Pen en aquesta àrea. Com a exemple, la candidata de l’extrema dreta va triar Perpinyà per fer el míting de tancament de campanya, amb 3.000 persones al palau de Congressos de la ciutat, dijous al vespre.

Una imatge del míting de Le Pen a Perpinyà/Quico Sallés

La participació també fa patir els partits d’esquerra i els tradicionals que han mantingut l’establishment de la Cinquena República, el Partit Republicà i el Partit Socialista, que tot i presentar l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, només obtindria tot just un 2% dels vots. Jean Luc Melenchon, el candidat més ben posicionat de l’esquerra amb la marca França Insubmisa, es troba en tercera posició a les enquestes, però encara feble per poder entrar a la segona volta, que se celebrarà d’aquí a quinze dies amb els dos candidats que avui obtinguin millors resultats, ja que es descarta que n’hi hagi cap que superi el 50%. Melenchon ha basat la campanya en la reclamació del vot útil a la vista de la dispersió amb què s’ha presentat la dreta. D’aquí pot sorgir una segona derivada, perquè les enquestes apunten que si Melenchon no passés a la segona volta, un de cada quatre votants, triaria Le Pen en segona volta.