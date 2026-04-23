La inestabilitat al Departament de Defensa dels EUA ha escombrat el fins ara secretari de la Marina del país, John Phelan. El portaveu del Pentàgon, Sean Parnell, ha anunciat a les seves xarxes socials la sortida “immediata” del responsable de l’entitat que s’encarrega de la defensa marítima. Així mateix, Parnell ha assenyalat que el sotssecretari Hung Cao assumirà el càrrec com a secretari interí, segons ha informat Europa Press.
El sacseig que pateix la branca naval de les forces armades nord-americanes, en ple bloqueig naval de l’estret d’Ormuz, ja va provocar fa unes setmanes la destitució del cap de l’Estat Major, Randy George. Els acomiadaments d’aquest mes d’abril se sumen als de l’any passat, quan van destituir l’anterior cap de l’Estat Major, el general C.Q. Brown, així com el cap d’operacions navals i el sotscap de l’Estat Major de la Força Aèria.
La retirada del secretari de la Marina arriba en un context de tancament perimetral de l’estret, imposat per Washington, que han deixat la zona bloquejada a la navegació i provocat que, segons ha afirmat el Comandament Central de les Forces Armades dels Estats Units (CENTCOM), quasi una trentena de vaixells hagin donat la volta o tornat al port des de l’inici del bloqueig que va començar fa més d’una setmana.
Tensions d’Hegseth amb la cúpula militar
Les mesures de reordenament que porta a terme el secretari del Departament, Pete Hegseth, reflecteix l’hostilitat entre el dirigent republicà i la cúpula de l’exèrcit. El general George, destituït aquest mes d’abril, va impulsar l’adquisició de drons barats i altres tipus d’armes. El The New York Times assenyala que el motiu de la tensió, segons fonts oficials, són els “greuges perllongats d’Hegseth amb l’exèrcit, les batalles sobre el personal i la seva problemàtica relació amb el secretari de l’exèrcit”, Daniel Driscoll, amb gran relació amb el cap de l’exèrcit destituït.
El rotatiu nord-americà també afirma que el secretari s’hauria barallat amb George i Driscoll per la decisió del responsable del departament de bloquejar l’ascens de quatre oficials de l’exèrcit a generals d’una estrella. Concretament, aquesta exclusió hauria afectat dos oficials negres i dues dones, en una llista d’ascensos on apareixien 29 oficials, “la majoria homes blancs”. Aquesta decisió va portar alguns alts càrrecs de l’exèrcit “a preguntar-se si se’ls estava deixant de banda” pel seu gènere o ètnia, ha informat el diari.