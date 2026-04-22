El presidente de los Estados Unidos afirmó, a través de una publicación en Truth Social, que Irán está colapsando «financieramente« y que pierde medio millón de dólares cada día que «el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado». Hoy, miércoles, la Agencia de Comercio Marítimo de la Marina Británica (UKMTO) ha afirmado que una lancha de la Guardia Revolucionaria de Irán ha abierto fuego contra un buque portacontenedores, con bandera de Liberia, alrededor de este paso marítimo, por donde circula el 20% del petróleo a escala global, en estado de bloqueo por las autoridades de la República Islámica.

El organismo marítimo, en un comunicado recogido por Europa Press, ha expresado que la patrulla de la IRGC (por sus siglas en inglés) se ha aproximado y ha atacado sin contactar vía VHF, una radio de alta frecuencia. Además, la UKMTO ha señalado que los hechos se han registrado a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán, y que la embarcación ha sufrido «graves daños en el puente de mando», aunque no se han producido «incendios ni repercusiones medioambientales», y la tripulación se encuentra «sana y salva». Según el rotativo británico The Guardian, que se ha hecho eco de las informaciones de los medios iraníes, la embarcación británica «había ignorado las advertencias de las fuerzas armadas».

El portaaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln participa en la operación de bloqueo de barcos que pasan por el estrecho de Ormuz | Us Navy / U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto

Segundo barco de la marina atacado

Más tarde, este mismo miércoles, el diario británico ha dado a conocer que la autoridad marina del Reino Unido ha informado de un segundo ataque a un barco de carga, con pabellón panameño, a unas 8 millas náuticas al noreste de Irán, pero no ha especificado desde dónde se realizaron los disparos. Contrariamente al primer barco atacado, el segundo no ha sufrido daños y la tripulación está «sana, salva y localizada». Al mismo tiempo, la agencia insta a los barcos a «informar de cualquier actividad sospechosa».

Es importante recordar, sin embargo, que el sábado la marina del país británico informó que dos embarcaciones de la IRGC atacaron un barco de carga no identificado, también en el estrecho de Ormuz. Poco después, la agencia alertó de un segundo incidente en esta misma zona; concretamente, un proyectil de origen desconocido impactó contra un barco de carga que sufrió daños en algunos de los contenedores que transportaba.