La inestabilidad en el Departamento de Defensa de EE.UU. ha barrido al hasta ahora secretario de la Marina del país, John Phelan. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha anunciado en sus redes sociales la salida «inmediata» del responsable de la entidad encargada de la defensa marítima. Asimismo, Parnell ha señalado que el subsecretario Hung Cao asumirá el cargo como secretario interino, según ha informado Europa Press.

La sacudida que sufre la rama naval de las fuerzas armadas estadounidenses, en pleno bloqueo naval del estrecho de Ormuz, ya provocó hace unas semanas la destitución del jefe del Estado Mayor, Randy George. Los despidos de este mes de abril se suman a los del año pasado, cuando destituyeron al anterior jefe del Estado Mayor, el general C.Q. Brown, así como al jefe de operaciones navales y al subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, hablando en una audiencia del Subcomité de Apropiaciones del Senado en el Departamento de Defensa en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC. Europa Press / Contacto / Michael Brochstein

La retirada del secretario de la Marina llega en un contexto de cierre perimetral del estrecho, impuesto por Washington, que ha dejado la zona bloqueada a la navegación y provocado que, según ha afirmado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (CENTCOM), casi una treintena de barcos hayan dado la vuelta o regresado al puerto desde el inicio del bloqueo que comenzó hace más de una semana.

Tensiones de Hegseth con la cúpula militar

Las medidas de reorganización que lleva a cabo el secretario del Departamento, Pete Hegseth, reflejan la hostilidad entre el dirigente republicano y la cúpula del ejército. El general George, destituido este mes de abril, impulsó la adquisición de drones baratos y otros tipos de armas. El The New York Times señala que el motivo de la tensión, según fuentes oficiales, son los «agravios prolongados de Hegseth con el ejército, las batallas sobre el personal y su problemática relación con el secretario del ejército», Daniel Driscoll, con gran relación con el jefe del ejército destituido.

El rotativo estadounidense también afirma que el secretario se habría peleado con George y Driscoll por la decisión del responsable del departamento de bloquear el ascenso de cuatro oficiales del ejército a generales de una estrella. Concretamente, esta exclusión habría afectado a dos oficiales negros y a dos mujeres, en una lista de ascensos donde aparecían 29 oficiales, «la mayoría hombres blancos». Esta decisión llevó a algunos altos cargos del ejército «a preguntarse si se les estaba dejando de lado» por su género o etnia, ha informado el diario.