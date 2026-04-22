El president dels Estats Units va afirmar, a través d’una publicació a Truth Social, que l’Iran està col·lapsant “financerament“ i que perd mig milió de dòlars cada dia que “l’estret d’Ormuz roman pràcticament tancat”. Avui, dimecres, l’Agència de Comerç Marítim de la Marina Britànica (UKMTO) ha afirmat que una llanxa de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran ha obert foc contra un vaixell portacontenidors, amb bandera de Libèria, al voltant d’aquest pas marítim, per on circula el 20% del petroli a escala global, en estat de bloqueig per les autoritats de la República Islàmica.
L’organisme marítim, en un comunicat recollit per Europa Press, ha expressat que la patrulla de la IRGC (per les seves sigles en anglès) s’ha aproximat i ha atacat sense contactar via VHF, una ràdio d’alta freqüència. A més, l’UKMTO ha assenyalat que els fets s’han registrat a unes 15 milles nàutiques al nord-est d’Oman, i que l’embarcació ha patit “greus danys en el pont de comandament”, tot i que no s’han produït “incendis ni repercussions mediambientals”, i la tripulació es troba “sana i estàlvia”. Segons el rotatiu britànic The Guardian, que s’ha fet ressò de les informacions dels mitjans iranians, l’embarcació britànica “havia ignorat les advertències de les forces armades”.
Segon vaixell de la marina atacat
Més tard, aquest mateix dimecres, el diari britànic ha donat a conèixer que l’autoritat marina del Regne Unit ha informat d’un segon atac a un vaixell de càrrega, amb pabelló panameny, a unes 8 milles nàutiques al nord-est de l’Iran, però no ha especificat des d’on es van produir els trets. Contràriament al primer vaixell atacat, el segon no ha patit danys i la tripulació està “sana, estàlvia i localitzada”. Alhora, l’agència insta els vaixells a “informar de qualsevol activitat sospitosa”.
Cal recordar, però, que dissabte la marina del país britànic va informar que dues embarcacions de la IRGC van atacar un vaixell de càrrega no identificat, també a l’estret d’Ormuz. Poc després, l’agència va alertar d’un segon incident en aquesta mateixa zona; concretament, un projectil d’origen desconegut va impactar contra un vaixell de càrrega que va patir danys en alguns dels contenidors que transportava.