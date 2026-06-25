Veneçuela continua aquest dijous immersa en les tasques de rescat després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país i que ha deixat, segons el balanç provisional de les autoritats, almenys 188 morts i més de 1500 ferits. El primer sisme, de magnitud 7,2, i el segon, encara més fort amb 7,5, es van produir amb només uns segons de diferència i han provocat un escenari de destrucció generalitzada en diverses regions del nord del país.
El govern interí de Delcy Rodríguez ha declarat l’estat d’emergència mentre els equips de rescat treballen a contrarellotge per intentar localitzar persones atrapades sota els enderrocs. Les autoritats adverteixen que el balanç podria augmentar significativament en les pròximes hores a mesura que s’accedeixi a les zones més afectades.
Dos sismes consecutius i poc profunds
Els dos terratrèmols van tenir lloc dimecres poc després de les sis de la tarda hora local (22.04 GMT) amb epicentres a l’oest de Caracas i a poca profunditat, un factor que ha amplificat la violència de les sacsejades. El primer sisme, de magnitud 7,2, es va registrar a l’estat de Yaracuy, mentre que menys d’un minut després es va produir un segon terratrèmol de magnitud 7,5, considerat el més potent registrat al país en més d’un segle.
Segons el Servei Geològic dels Estats Units (USGS), la poca profunditat —inferior als 25 quilòmetres— explica en part la intensitat dels danys. Les sacsejades es van sentir amb força a Caracas, una ciutat de prop de cinc milions d’habitants, i també en regions com La Guaira, Aragua, Carabobo i Falcón.
WATCH: Aerial footage shows extensive damage across La Guaira, Venezuela. pic.twitter.com/I0OxESLs6C— Scope Report (@ScopeReport_) June 25, 2026
Edificis esfondrats, carrers col·lapsats i por a noves rèpliques
Les imatges que arriben des del país mostren edificis completament col·lapsats, carrers plens de runa i residents passant la nit al ras per por a noves rèpliques. Les autoritats han confirmat que nombroses estructures han patit danys greus, especialment a zones urbanes densament poblades de l’àrea metropolitana de Caracas. A la regió de La Guaira, una de les més afectades, s’han registrat esfondraments d’habitatges i hotels. També s’han reportat interrupcions en el subministrament elèctric, talls de comunicacions i col·lapses puntuals de la xarxa de telefonia mòbil, fet que dificulta les tasques de localització de desapareguts. Els serveis de metro i ferrocarril han quedat suspesos, i les escoles romanen tancades mentre durin les operacions d’emergència.
Total devastation in Venezuela following a powerful earthquake. Up to 100,000 people are feared dead.— Dr. Maalouf (@realMaalouf) June 25, 2026
Pray for them, they didn’t deserve this. pic.twitter.com/heMpFeO9Y4
Emergència nacional i operacions de rescat a contrarellotge
El govern ha decretat l’estat d’emergència, una mesura que permet mobilitzar recursos addicionals i accelerar les operacions de rescat. Equipaments pesants, bombers i unitats especialitzades treballen sobre el terreny en diverses zones del país. En paral·lel, diversos països —entre ells, 7 de la UE— han anunciat l’enviament d’ajuda humanitària i equips de rescat, mentre organismes internacionals com les Nacions Unides han activat els seus mecanismes d’emergència per coordinar la resposta. Les autoritats locals reconeixen que moltes de les operacions es fan en condicions extremadament difícils, especialment durant la nit, amb risc de nous despreniments i edificis inestables.
Un fenomen sísmic poc habitual: el “doblet”
Els dos terratrèmols formen el que els experts anomenen un “doblet sísmic”, un fenomen poc freqüent en què dos sismes de magnitud similar es produeixen en un interval molt curt de temps i en la mateixa zona. A diferència del patró habitual, en què un terratrèmol principal és seguit de rèpliques menors, en aquest cas tots dos sismes han tingut una intensitat molt elevada, fet que ha multiplicat l’impacte destructiu. Aquest tipus de seqüència ja s’ha observat en altres grans catàstrofes sísmques, com els terratrèmols de Turquia i Síria del 2023, que van causar desenes de milers de morts.
Incertesa sobre l’abast real de la tragèdia
Tot i que el balanç oficial se situa ara en 188 morts, les autoritats i organismes geològics adverteixen que la xifra podria augmentar de manera considerable a mesura que avancen les tasques de rescat. El USGS alerta que, en escenaris comparables, el nombre de víctimes pot créixer de forma exponencial en funció de factors com la densitat de població, el tipus de construccions i la profunditat dels sismes. Mentrestant, el país continua paralitzat per una emergència que ha afectat infraestructures clau, ha deixat milers de persones sense llar i ha obert un escenari d’incertesa sobre la magnitud real de la catàstrofe.