Venezuela continúa este jueves inmersa en las tareas de rescate tras el doble terremoto que ha sacudido el país y que ha dejado, según el balance provisional de las autoridades, al menos 188 muertos y más de 1500 heridos. El primer sismo, de magnitud 7,2, y el segundo, aún más fuerte con 7,5, se produjeron con solo unos segundos de diferencia y han provocado un escenario de destrucción generalizada en varias regiones del norte del país.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha declarado el estado de emergencia mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj para intentar localizar personas atrapadas bajo los escombros. Las autoridades advierten que el balance podría aumentar significativamente en las próximas horas a medida que se acceda a las zonas más afectadas.

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez / Europa Press

Dos sismos consecutivos y poco profundos

Los dos terremotos tuvieron lugar el miércoles poco después de las seis de la tarde hora local (22.04 GMT) con epicentros al oeste de Caracas y a poca profundidad, un factor que ha amplificado la violencia de las sacudidas. El primer sismo, de magnitud 7,2, se registró en el estado de Yaracuy, mientras que menos de un minuto después se produjo un segundo terremoto de magnitud 7,5, considerado el más potente registrado en el país en más de un siglo.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la poca profundidad —inferior a los 25 kilómetros— explica en parte la intensidad de los daños. Las sacudidas se sintieron con fuerza en Caracas, una ciudad de cerca de cinco millones de habitantes, y también en regiones como La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.

WATCH: Aerial footage shows extensive damage across La Guaira, Venezuela. pic.twitter.com/I0OxESLs6C — Scope Report (@ScopeReport_) June 25, 2026

Edificios derrumbados, calles colapsadas y miedo a nuevas réplicas

Las imágenes que llegan desde el país muestran edificios completamente colapsados, calles llenas de escombros y residentes pasando la noche al aire libre por miedo a nuevas réplicas. Las autoridades han confirmado que numerosas estructuras han sufrido daños graves, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas del área metropolitana de Caracas. En la región de La Guaira, una de las más afectadas, se han registrado derrumbes de viviendas y hoteles. También se han reportado interrupciones en el suministro eléctrico, cortes de comunicaciones y colapsos puntuales de la red de telefonía móvil, lo que dificulta las tareas de localización de desaparecidos. Los servicios de metro y ferrocarril han quedado suspendidos, y las escuelas permanecen cerradas mientras duren las operaciones de emergencia.

Total devastation in Venezuela following a powerful earthquake. Up to 100,000 people are feared dead.



Pray for them, they didn’t deserve this. pic.twitter.com/heMpFeO9Y4 — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) June 25, 2026

Emergencia nacional y operaciones de rescate contrarreloj

El gobierno ha decretado el estado de emergencia, una medida que permite movilizar recursos adicionales y acelerar las operaciones de rescate. Equipos pesados, bomberos y unidades especializadas trabajan sobre el terreno en diversas zonas del país. En paralelo, varios países —entre ellos, 7 de la UE— han anunciado el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate, mientras organismos internacionales como las Naciones Unidas han activado sus mecanismos de emergencia para coordinar la respuesta. Las autoridades locales reconocen que muchas de las operaciones se realizan en condiciones extremadamente difíciles, especialmente durante la noche, con riesgo de nuevos desprendimientos y edificios inestables.

Un fenómeno sísmico poco habitual: el “doblete”

Los dos terremotos forman lo que los expertos llaman un “doblete sísmico”, un fenómeno poco frecuente en que dos sismos de magnitud similar se producen en un intervalo muy corto de tiempo y en la misma zona. A diferencia del patrón habitual, en el que un terremoto principal es seguido de réplicas menores, en este caso ambos sismos han tenido una intensidad muy elevada, lo que ha multiplicado el impacto destructivo. Este tipo de secuencia ya se ha observado en otras grandes catástrofes sísmicas, como los terremotos de Turquía y Siria de 2023, que causaron decenas de miles de muertos.

Incertidumbre sobre el alcance real de la tragedia

Aunque el balance oficial se sitúa ahora en 188 muertos, las autoridades y organismos geológicos advierten que la cifra podría aumentar de manera considerable a medida que avanzan las tareas de rescate. El USGS alerta que, en escenarios comparables, el número de víctimas puede crecer de forma exponencial en función de factores como la densidad de población, el tipo de construcciones y la profundidad de los sismos. Mientras tanto, el país continúa paralizado por una emergencia que ha afectado infraestructuras clave, ha dejado a miles de personas sin hogar y ha abierto un escenario de incertidumbre sobre la magnitud real de la catástrofe.