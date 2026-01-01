Tragèdia a Suïssa: diversos morts en una explosió en un ressort la nit de Cap d’Any

Diverses persones han mort i altres han resultat ferides després d’una explosió al restaurant Le Constellation, a l’estació d’esquí de Crans-Montana, al cantó suís de Valais, al sud del país. Segons la Ràdio i Televisió Suïssa (RTS), durant una festa de Cap d’Any s’ha produït una o diverses explosions que han provocat un aparatós incendi que ha calcinat tot l’establiment. En aquell moment podria haver-hi fins a 300 persones en el local, que és la seva capacitat màxima.
“Hi ha hagut una explosió d’origen desconegut, que ha causat diversos morts i ferits”, ha explicat el portaveu de la policia cantonal, Gaëtan Lathion, en declaracions a la premsa. Els serveis d’emergència encara avaluen l’abast de la tragèdia sobre el terreny i no poden concretar el nombre de víctimes. Diverses dotacions de bombers, amb helicòpters i ambulàncies, s’han desplegat al lloc dels fets per buscar supervivents i tractar els ferits.
Update-— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 1, 2026
Several people have been killed and others injured when an #explosion ripped through a bar in the luxury Alpine ski resort town of Crans #Montana, Swiss police say.
It is being said that the #fire broke out during the New Year's #fireworks.#Switzerland #Breaking pic.twitter.com/Iq6LEbrir8
An explosion at a Swiss ski resort leaves numerous victims and injuries. Updates to follow. pic.twitter.com/5p66I8CZgp— RadioGenoa (@RadioGenoa) January 1, 2026
La premsa local informa que l’explosió es podria haver produït per l’encesa de focs artificials o alguna mena de pirotècnia durant la celebració de la nit de Cap d’Any, tot i que encara s’ha de confirmar. La policia de Valais estima que en el moment de l’explosió hi havia més de 100 persones al local. El foc hauria començat cap a la 1.30, poca estona abans de l’hora habitual de tancament del restaurant, molt popular entre els turistes que visiten l’estació d’esquí de Crans-Montana.