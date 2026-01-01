Tragedia en Suiza: varios muertos en una explosión en un resort la noche de Año Nuevo

Varias personas han muerto y otras han resultado heridas tras una explosión en el restaurante Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, al sur del país. Según la Radio y Televisión Suiza (RTS), durante una fiesta de Año Nuevo se produjo una o varias explosiones que provocaron un aparatoso incendio que ha calcinado todo el establecimiento. En ese momento podría haber hasta 300 personas en el local, que es su capacidad máxima.

«Ha habido una explosión de origen desconocido, que ha causado varios muertos y heridos», explicó el portavoz de la policía cantonal, Gaëtan Lathion, en declaraciones a la prensa. Los servicios de emergencia aún evalúan el alcance de la tragedia sobre el terreno y no pueden concretar el número de víctimas. Varias dotaciones de bomberos, con helicópteros y ambulancias, se han desplegado en el lugar de los hechos para buscar supervivientes y tratar a los heridos.

La prensa local informa que la explosión podría haberse producido por el encendido de fuegos artificiales o algún tipo de pirotecnia durante la celebración de la noche de Año Nuevo, aunque todavía debe confirmarse. La policía de Valais estima que en el momento de la explosión había más de 100 personas en el local. El fuego habría comenzado hacia la 1:30, poco antes de la hora habitual de cierre del restaurante, muy popular entre los turistas que visitan la estación de esquí de Crans-Montana.