Una de les víctimes de l’incendi a Suïssa és un jove de 19 anys de mare catalana

El passat 31 de desembre a l’estació d’esquí de Crans-Montana, al cantó de Valais, al sud de Suïssa, un incendi va causar que al restaurant Le Constellation unes 40 persones morissin mentre celebraven el Cap d’Any en aquest escenari idíl·lic. Una d’aquestes quaranta víctimes mortals és Joaquim Van Thuyne Daniel, un jove de 19 anys de mare catalana i que residia al país alpí. En una esquela que s’ha publicat al diari La Vanguardia la família ha informat que el jove Joaquim Van Thuyne Daniel serà enterrat a Lausana, Suissa, i que al Monestir de Sant Cugat del Vallès es realitzarà una missa funeral per la seva memòria.
En l’esquela els seus pares, John i Montserrat, i les seves germanes, Ella i Liv, han volgut tenir un darrer record pel jove Joaquim i han expressat el seu dolor per “tan inesperada i sentida pèrdua” i han demanat una oració en memòria de la víctima d’aquest tràgic incendi.
La tragèdia de Cap d’Any a Crans-Montana
El passat 31 de desembre de 2025 fins a 300 persones -l’aforament màxim del local- de totes les nacionalitats celebraven Cap d’Any a l’estació d’esquí de Crans-Montana quan un incendi provocat per les bengales que s’adjunten a les ampolles de cava va acabar amb la vida de 40 dels presents en la festa de Cap d’Any.
Fins a la zona es van desplaçar fins a 10 helicòpters, 40 ambulàncies i més de 150 efectius de bombers i policia per sufocar l’incendi i ajudar a les persones afectades. Més enllà de les persones que van perdre la vida en l’incendi desenes dels assistents a la festa van patir cremades importants i van haver de ser traslladats a l’hospital de Valais, un hospital que va veure com la unitat de cures intensives (UCI) del centre hospitalari es va col·lapsar aquella mateixa nit.