Balanç de la nit de Cap d’Any: 117 detinguts, 27 per violència de gènere

El dispositiu especial de la nit de Cap d’Any ha acabat amb 117 detinguts. D’aquests, 27 ho han estat per violència de gènere o en l’àmbit de la llar, un per delictes contra la llibertat sexual, 46 per delictes contra el patrimoni, 10 per lesions i 33 per altres fets, segons les dades facilitades pels Mossos d’Esquadra. La policia catalana havia mobilitzat fins a 1.800 agents durant les celebracions de Cap d’Any, entre les 22.00 hores del 31 de desembre i les 10.00 de l’1 de gener. Pel que fa a l’operatiu de trànsit, una dona ha mort i s’han denunciat 65 conductors per via administrativa i 19 per via penal en els 1.188 controls d’alcoholèmia que s’ha efectuat durant la nit. A més, s’han registrat 19 positiu en les 27 dels controls de droga que s’han realitzat.
El sinistre mortal s’ha produït poc abans de la mitjanit al punt quilomètric 676 de l’N-II, a Malgrat de Mar (Maresme), quan un turisme va sortir de la via per causes que encara s’han de determinar, va caure en una zona boscosa i es va incendiar. La víctima mortal és una dona que anava al seient posterior del vehicle, mentre que tant el conductor com l’acompanyant van resultar ferits menys greus i van ser traslladats a l’hospital de Mataró (Maresme). Ha estat l’únic incident destacable de la nit de Cap d’Any a les carreteres catalanes. Amb aquesta morta, l’any 2025 s’ha tancat amb 144 víctimes mortals a la xarxa viària interurbana, segons les dades del Servei Català de Trànsit (SCT).
Més d’un centenar de serveis dels Bombers
Els Bombers de la Generalitat han atès més d’un centenar de serveis durant la nit, el més greu dels quals va ser l’accident de trànsit a l’N-II. El cos va desplaçar quatre dotacions per extingir l’incendi del cotxe, que va quedar completament calcinat. La major part de les actuacions dels Bombers han estat assistències tècniques, sobre per obrir pisos, fer rescats urbans i resoldre incidències de baixa complexitat. També han atès una desena d’incendis de cases, tots resolts sense conseqüències greus, així com 14 incendis en contenidors. Entre els incendis d’habitatge, a les 22.00 es va cremar un àtic en un bloc de sis plantes a Martorell (Baix Llobregat), poc després de les 23.00 es va declarar un incendi a l’habitació d’un hotel de Blanes (Selva) i de matinada s’ha incendiat un quart pis a Tortosa (Baix Ebre).
Més de 6.000 trucades al 112
El telèfon d’emergències 112 ha rebut gairebé 6.200 trucades fins a les 9.00 del matí d’aquest dijous, un 8,3% més que fa un any. El total d’avisos han estat per alertar de 4.358 incidents, un 6,3% més que el 2025. La majoria de les trucades –1.714, el 27,8%– han estat per demanar assistència sanitària; mentre que 1.449 (23,4%) han estat per alertar d’agressions, 1.167 (12,4%) per actuacions incíviques, 568 (9,2%) per problemes de seguretat, 381 (6,1%) per alertar d’incendis i rescats de persones, i 372 (6%) per robatoris.
Per demarcacions, el 77,7% de les trucades s’han fet des de Barcelona (4.775), seguit de Tarragona (10,3% amb 633 trucades), Girona (7,8% amb 479 trucades) i Lleida (4,1% amb 253 trucades). Per municipis, Barcelona ha estat la localitat amb més trucades al 112 (2.158), seguida de l’Hospitalet de Llobregat (355), Badalona (195), Tarragona (167), Terrassa (151), Sabadell (108), Santa Coloma de Gramenet (103) i Mataró (95). La franja horària amb més trucades a emergències ha estat entre les 2.00 de la matinada i les 6.00 del matí.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil ha fet seguiment de la nit amb l’operatiu de guàrdia als centres de Barcelona (Barcelonès) i Reus (Baix Camp), sense que s’hagi registrat cap incidència de gravetat. En l’àmbit municipal també s’han activat dispositius de protecció civil i també dels plans d’autoprotecció de festes de Cap d’Any. El voluntariat de Protecció Civil també s’ha mobilitzat per fer funcions de suport als dispositius preventius.