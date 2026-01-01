Balance de la noche de Año Nuevo: 117 detenidos, 27 por violencia de género

El dispositivo especial de la noche de Año Nuevo ha terminado con 117 detenidos. De estos, 27 han sido por violencia de género o en el ámbito del hogar, uno por delitos contra la libertad sexual, 46 por delitos contra el patrimonio, 10 por lesiones y 33 por otros hechos, según los datos facilitados por los Mossos d’Esquadra. La policía catalana había movilizado hasta 1.800 agentes durante las celebraciones de Año Nuevo, entre las 22.00 horas del 31 de diciembre y las 10.00 del 1 de enero. En cuanto al operativo de tráfico, una mujer ha muerto y se han denunciado 65 conductores por vía administrativa y 19 por vía penal en los 1.188 controles de alcoholemia que se han realizado durante la noche. Además, se han registrado 19 positivos en los 27 controles de drogas que se han efectuado.

El siniestro mortal se ha producido poco antes de la medianoche en el punto kilométrico 676 de la N-II, en Malgrat de Mar (Maresme), cuando un turismo salió de la vía por causas que aún se deben determinar, cayó en una zona boscosa y se incendió. La víctima mortal es una mujer que iba en el asiento trasero del vehículo, mientras que tanto el conductor como el acompañante resultaron heridos menos graves y fueron trasladados al hospital de Mataró (Maresme). Ha sido el único incidente destacable de la noche de Año Nuevo en las carreteras catalanas. Con esta muerte, el año 2025 se ha cerrado con 144 víctimas mortales en la red viaria interurbana, según los datos del Servei Català de Trànsit (SCT).

Más de un centenar de servicios de los Bomberos

Los Bomberos de la Generalitat han atendido más de un centenar de servicios durante la noche, el más grave de los cuales fue el accidente de tráfico en la N-II. El cuerpo desplazó cuatro dotaciones para extinguir el incendio del coche, que quedó completamente calcinado. La mayor parte de las actuaciones de los Bomberos han sido asistencias técnicas, sobre todo para abrir pisos, realizar rescates urbanos y resolver incidencias de baja complejidad. También han atendido una decena de incendios de casas, todos resueltos sin consecuencias graves, así como 14 incendios en contenedores. Entre los incendios de vivienda, a las 22.00 se quemó un ático en un bloque de seis plantas en Martorell (Baix Llobregat), poco después de las 23.00 se declaró un incendio en la habitación de un hotel de Blanes (Selva) y de madrugada se ha incendiado un cuarto piso en Tortosa (Baix Ebre).

Imagen de archivo de un dispositivo de los Bomberos para apagar el incendio en una casa / ACN

Más de 6.000 llamadas al 112

El teléfono de emergencias 112 ha recibido casi 6.200 llamadas hasta las 9.00 de la mañana de este jueves, un 8,3% más que hace un año. El total de avisos ha sido para alertar de 4.358 incidentes, un 6,3% más que en 2025. La mayoría de las llamadas –1.714, el 27,8%– han sido para pedir asistencia sanitaria; mientras que 1.449 (23,4%) han sido para alertar de agresiones, 1.167 (12,4%) por actuaciones incívicas, 568 (9,2%) por problemas de seguridad, 381 (6,1%) para alertar de incendios y rescates de personas, y 372 (6%) por robos.

Por demarcaciones, el 77,7% de las llamadas se han hecho desde Barcelona (4.775), seguido de Tarragona (10,3% con 633 llamadas), Girona (7,8% con 479 llamadas) y Lleida (4,1% con 253 llamadas). Por municipios, Barcelona ha sido la localidad con más llamadas al 112 (2.158), seguida de Hospitalet de Llobregat (355), Badalona (195), Tarragona (167), Terrassa (151), Sabadell (108), Santa Coloma de Gramenet (103) y Mataró (95). La franja horaria con más llamadas a emergencias ha sido entre las 2.00 de la madrugada y las 6.00 de la mañana.

El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) de Protección Civil ha hecho seguimiento de la noche con el operativo de guardia en los centros de Barcelona (Barcelonès) y Reus (Baix Camp), sin que se haya registrado ninguna incidencia de gravedad. En el ámbito municipal también se han activado dispositivos de protección civil y también de los planes de autoprotección de fiestas de Año Nuevo. El voluntariado de Protección Civil también se ha movilizado para realizar funciones de apoyo a los dispositivos preventivos.