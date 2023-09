MÉTEO | Canvi de temperatura: on pujaran més els termòmetres?

Després d’una setmana marcada per una temperatura inestable després de les pluges del cap de setmana passat, la calor torna a arribar a Catalunya i pujaran els termòmetres. Ara bé, la calor no es notarà de la mateixa manera a tot el cap de setmana. Mentre que al litoral les temperatures màximes baixaran lleugerament, a les zones de l’interior del territori els termòmetres marcaran unes xifres més elevades que les que s’han viscut en les últimes setmanes. Un clar exemple d’això és que, mentre a Barcelona es registren marques de fins a 28 graus aquest divendres a la tarda, de cara a les pròximes 24 hores baixarà fins a 3 graus, als 25 graus.

En canvi, a la plana de Lleida els termòmetres s’enfilaran fins als 26 graus. Un creixement de fins a dos graus respecte als últims registres del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Els punts on més pujaran les temperatures segons les darreres previsions del sistema de meteorologia de la Generalitat són la comarca del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell i les Garrigues, on els termòmetres escalaran fins als 27 graus al llarg del cap de setmana. El punt més calorós del cap de setmana és dissabte a la tarda. Ara bé, cal tenir en compte que tot i el lleuger repunt de les màximes, les temperatures mínimes previstes per aquest cap de setmana seran una mica més baixes que les que s’han registrat al llarg de la setmana. De fet, a la plana de Lleida la diferència tèrmica oscil·larà entre els 9 graus de mínima en els punts més freds del dia fins al 27 de màxima en ple migdia.

A partir de diumenge el temps tornarà a ser estiuenc al centre de la jornada, però aquesta tarda i demà pot ploure en alguns punts, l'ambient serà més fresc i fins i tot pot nevar al Pirineu.

Al Pirineu i el Prepirineu la temperatura les temperatures mínimes fregaran els 2 graus durant bona part de dissabte, especialment a la matinada. Ara bé, tot i la tònica de mínimes baixes, a la Vall d’Aran la diferència tèrmica serà menor que en altres punts del Pirineu. Mentre que a la Cerdanya les mínimes previstes pel cap de setmana ronden els 3 graus, a la Vall d’Aran la previsió és de 6 graus.

Pujada de temperatures a les Terres de l’Ebre

Més enllà de la plana de Lleida, a les Terres de l’Ebre també pujaran els termòmetres. La previsió del Meteocat és de fins a 28 graus de màxima durant bona part de dissabte. De cara a diumenge les temperatures baixaran una mica, però la tònica general continua situant la calor com a principal protagonista dels termòmetres de Catalunya.

Aquest lleuger canvi en els termòmetres també va acompanyat d’un cel assolellat durant tot el cap de setmana. De fet, el servei de meteorologia de la Generalitat no preveu pluja en cap moment dels pròxims dies. Tot i així, però, a l’Alt Empordà sí que es preveuen núvols durant tot el dissabte a la tarda que poden anar acompanyats d’algun petit ruixat en algun punt del dia. Ara bé, les poques precipitacions que podrien arribar a produir-se al llarg de cap de setmana són molt febles. Res a veure amb les fortes pluges que es van registrar la setmana passada, motiu pel qual Protecció Civil va posar en marxa les alertes per risc de grans acumulacions d’aigua. Ara, doncs, es preveu un cap de setmana amb el sol com a protagonista en tots els punts de Catalunya. El sol també anirà acompanyat d’un vent feble, especialment a la Costa Brava. Tot i així, el Meteocat no preveu tramuntana per aquest cap de setmana.