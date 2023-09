USTEC denuncia que queden 500 places de docents a cobrir a secundària i FP

El sindicat principal d’educació USTEC-STEs (IAC) denuncia que encara queden 500 places de docents a cobrir de titulars i substituts entre secundària i Formacions Professional (FP). Així ho ha explicat aquest divendres al matí durant una roda de premsa per valorar l’incici de curs el coordinador de la secretaria d’acció sindical d’USTEC, Andreu Montbrú, que ha matisat que van començar el curs 2023-34 amb 155 places menys de docents titulars i 319 de substituts necessaris per cobrir possibles baixes durant el curs.

El sindicat assegura que les assignatures on es requereixen són llengua catalana, informàtica i tecnologia. Els motius pels quals creuen que s’ha produït aquesta falta de places a cobrir és la “fugida massiva de docents” que tenen més projecció més enllà de la docència i fan el salt a empreses privades, ja que és “on tindran millors condicions i millors sous”, segons assegura la portaveu del sindicat, Iolanda Segura. Seguint en aquesta línia, doncs, Segura denuncia que els docents de Catalunya són els més mal pagats de tot l’Estat espanyol. Segons dades del sindicat, a Catalunya un professor de secundària cobra 2.570 euros nets al mes, mentre que en altres comunitats el mateix perfil cobra molt més, com pot ser Madrid (2.706 €), Múrcia (2.721 €), o el País Basc (3.140 €).

Alumnes a una classe d’un institut de Mataró / Mireia Comas

Polèmica amb les oposicions

La portaveu d’USTEC també ha volgut fer referència a la polèmica que hi ha hagut amb l’execució de les oposicions, concretament amb el malestar amb la correcció dels exàmens. Per Montbrú el principal motiu pel qual es produeixen aquests malentesos és que el procés d’oposicions és “opac” i amb “disparitat” en els resultats. De fet, des del sindicat indiquen que hi ha 8.440 aspirants que han presentat reclamacions per les notes obtingudes, és a dir, un 30% del total d’aspirants que van examinar-se per passar a formar part dels docents de Catalunya. Aquest elevat nombre de queixes és l’argument al qual s’aferren des del sindicat per considerar que hi ha hagut “disparitat entre els criteris dels tribunals” a l’hora d’avaluar les proves.