TV3 i Catalunya Ràdio recuperen la corresponsalia a la Catalunya Nord

La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha anunciat aquest divendres per sorpresa que el Consell de Govern de la CCMA reobrirà en els pròxims mesos les delegacions dels mitjans públics catalans a la Catalunya Nord. També ha explicat que reforçaran les del País Valencià i les Illes Balears. Romà ho ha anunciat aquest divendres en la sessió de control de la CCMA al Parlament. Així, Romà vol revertir la decisió que es va prendre el 2013 de tancar la corresponsalia de Perpinyà.

Durant la sessió de control de la CCMA al Parlament, Romà ha explicat que volen revertir la decisió realitzada per l’ens el 2013 de tancar la corresponsalia de Perpinyà. “Hem iniciat el procés per reobrir Perpinyà i a les delegacions del País Valencià i les Balears es duplicaran efectius per fer les delegacions més fortes”, ha explicat. “Després de 10 anys de retallades era més necessari que mai”, ha afegit.

Després ha passat a parlar del deute que acumula la corporació. El 2023 tancarà amb un dèficit de 31,9 milions d’euros per la creació de la nova OTT la primavera passada. Romà ha explicat que es destinaran més recursos al màrqueting i ha recordat que ja hi ha noves línies d’ingressos “complementaris” per revertir la situació. De nou, Romà ha recordat que el cost dels mitjans públics catalans està per sota de la mitjana europea.

L’entrada de Catalunya Ràdio / Jordi Borràs

Romà ha explicat que la producció externa de TV3 només és del 20% i ha reivindicat incrementar el nombre de produccions de sèries per donar “oportunitats” a la indústria audiovisual en català. Pel que fa a la ràdio, Romà ha dit que la producció externa no ocupa la major part de la programació, sinó el 18,9%. Aquestes dades sorgeixen de la suma de quatre emissores i delegacions arreu del territori.

La ‘Generació Porno’ impacta els diputats

La nova sèrie documental de TV3 ‘Generació Porno’ ha protagonitzat bona part de la sessió. El director de TV3, Sigfrid Gras ha defensat que “no deixarà a ningú indiferent” perquè “impacta” i ha recomanat als diputats que la mirin amb els seus fills. “Les mares i els pares quedaran incòmodes”, ha avisat.