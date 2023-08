MÉTEO | Arriben les pluges en plena alerta d’incendis

Catalunya travessa un període amb un elevat risc d’incendi, on la Generalitat ha posat en alerta el cos de Bombers després dels diversos focs que s’han originat al llarg de la setmana. Les elevades temperatures que registren els termòmetres del territori català i el context de sequera que colpeja amb duresa han fet que la societat catalana estigui a l’aguait, és per això que les pluges previstes per als pròxims dies poden suposar un petit bri d’aire fresc. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la província del Girona quedarà passada per aigua de cara a divendres i el començament del cap de setmana.

En les pròximes hores s’esperen precipitacions disperses a diferents punts del quadrant nord-est durant les primeres hores de divendres i ja ben entrada la tarda. A banda, al vessant nord del Pirineu s’esperen algunes pluges intermitents al llarg de la jornada. Segons el Meteocat, aquestes seran d’intensitat entre feble i moderada. Ara bé, també és cert que localment seran fortes al quadrant nord-est, una zona que s’ha vist greument afectada per la sequera en les últimes setmanes fins a tal punt que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha hagut de prendre mesures restrictives d’emergència. Per altra banda, fora del vessant nord les precipitacions podran anar acompanyades de tempesta, calamarsa i no es descarta pedra.

Aquesta tarda hem tingut algun ruixat petit al nord-est i esperem que amb les hores vinents es reactivin les precipitacions.

Mentre la pluja caurà del cel a les comarques gironines, la resta del territori català mantindrà el sol com a protagonista durant bona part del dia, amb alguns núvols més densos en alguns punts del litoral com ara Barcelona, però també en altres zones de l’interior com Manresa. La tònica serà pràcticament igual de cara a dissabte, amb la petita excepció que la pluja es deixarà veure menys a les comarques gironines, especialment en els primers moments del dia.

Situació de perill per l’estat del mar

Catalunya ha decretat també la situació de perill per l’estat del mar. Segons ha avisat el Meteocat a través del seu compte de Twitter, s’esperen onades de més de 2,5 metres d’alçada -llindar d’avís- en tota la zona coneguda com la Costa Brava, és a dir, les comarques del Baix Empordà i l’Alt Empordà. Aquest llindar d’avís és possible que se superi al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur. De cara a dissabte la mar estarà més tranquil·la a la zona de Begur, però continuarà moguda al punt nord de la costa catalana.

Actualitzat avís de situació meteorològica de perill per vent



Div. 00:00 a div. 24:00 h



Possibilitat de ratxa màx >25 m/s



Grau de perill màx. 1/6



*Hora local (h) = TU +2

Temperatures estabilitzades durant el cap de setmana

Una altra dels grans factors que han marcat l’últim mes és la temperatura. Després d’un juliol caracteritzat per una calor de rècord en diversos punts del territori, arribant a superar, fins i tot, el llindar dels 45 graus en algunes zones, les temperatures s’estabilitzen una mica més aquest primer cap de setmana d’agost. Tot i que seguirà fent calor, tots els termòmetres catalans rondaran els 30 graus de temperatures màximes a l’ombra durant tot el cap de setmana, és a dir, que en alguns punts les màximes previstes pel Meteocat seran de 29 graus i en altres punts de 32, però en cap moment es preveu que la calor es dispari més i torni a pujar a valors pròxims als 35.