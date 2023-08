El Xokas perd els papers en directe contra Irene Montero

L’influencer i streamer gallec conegut com el Xokas ha perdut els papers aquesta tarda mentre estava en directe i ha començat a desbarrar amb insults contra la ministra d’Igualtat en funcions, Irene Montero. Conegut per les seves polèmiques i per criticar sense cap mena de base al moviment feminista, aquest dimecres ho ha tornat a fer. Després de llegir una publicació a Twitter que l’atacava, l’influencer ha començat a escridassar a la seva audiència i ha posat el focus, com és habitual en ell, contra Montero. Entrant a dins el seu perfil de la plataforma d’Elon Musk, ha començat a atacar a la ministra desqualificant el seu físic i li ha propiciat insults com “quina puta fracassada”.

Dins el seu discurs masclista habitual, Xokas defensa que se l’ataca perquè els seus comentaris han anat contra una dona i no contra un home. “Si aquesta broma li faig a un tio no passa res”, etziba, sense ser conscient que els seus comentaris llueixen masclisme per totes bandes. Ha estat en aquest punt que el gallec ha continuat apujant el to fins a parlar del perquè Montero no ha format part de la candidatura de Sumar per aquestes eleccions passades del 23 juliol. “Això és el que ha provocat Montero i el seu seguici de desequilibrats mentals. L’han fet fora de Sumar perquè està malament del cap, i ha generat una divisió gegantesca entre homes i dones”, etziba sense remordiments.

El Xokas estalla contra Irene Montero, las feministas y el lobby LGBT. pic.twitter.com/FZ1zP47wPw — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 3, 2023

Normalització del masclisme

Lluny d’aterrar el cap a la realitat i prendre consciència de les seves frases, el Xokas acusa Montero de fomentar el masclisme, unes afirmacions allunyades de la realitat. “Ha creat una espècie de trauma pel qual si li dius alguna cosa a una dona ets masclista”, etziba, obviant que els seus comentaris habituals sí que promouen les actituds masclistes. “A una dona no la pots vacil·lar perquè és una dona”, ironitza de mala manera. Els seus comentaris l’han tornat a col·locar en primera posició de tendències a Twitter, on ha rebut missatge de suport de “fans” seus que compren aquests discursos masclistes.