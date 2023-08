El Xokas pierde los papeles en directo contra Irene Montero

El influencer y streamer gallego conocido como el Xokas ha perdido los papeles esta tarde mientras estaba en directo y ha empezado a desbarrar con insultos contra la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero. Conocido por sus polémicas y para criticar sin ningún tipo de base al movimiento feminista, este miércoles lo ha vuelto a hacer. Después de leer una publicación en Twitter que lo atacaba, el influencer ha empezado a gritar a su audiencia y ha puesto el foco, como es habitual en él, contra Montero. Entrando adentro su perfil de la plataforma de Elon Musk, ha empezado a atacar a la ministra descalificando su físico y le ha propiciado insultos como «qué puta fracasada».

Dentro de su discurso machista habitual, Xokas defiende que se lo ataca porque sus comentarios han ido contra una mujer y no contra un hombre. «Si esta broma le hago a un tío no pasa nada», espeta, sin ser consciente que sus comentarios lucen machismo por todas bandas. Ha estado en este punto que el gallego ha continuado subiendo el tono hasta habla del porqué Montero no ha formado parte de la candidatura de Sumar por estas elecciones pasadas del 23 julio. «Esto es el que ha provocado Montero y su séquito de desequilibrados mentales. Lo han echado de Sumar porque está mal del jefe, y ha generado una división gigantesca entre hombres y mujeres», espeta sin remordimientos.

El Xokas estalla contra Irene Montero, las feministas y el lobby LGBT. pic.twitter.com/FZ1zP47wPw — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 3, 2023

Normalización del machismo

Lejos de aterrizar el hacia la realidad y tomar conciencia de sus frases, el Xokas acusa Montero de fomentar el machismo, unas afirmaciones alejadas de la realidad. «Ha creado una especie de trauma por el cual si le dices algo a una mujer eres machista», espeta, obviando que sus comentarios habituales sí que promueven las actitudes machistas. «A una mujer no la puedes vacilar porque es una mujer», ironiza de mala manera. Sus comentarios lo han vuelto a colocar en primera posición de tendencias en Twitter, donde ha recibido mensaje de apoyo de «fans» suyos que compran estos discursos machistas.