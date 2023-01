Escena surrealista a ‘Sálvame’: una col·laboradora, adormida en directe

Sálvame es troba a l’ull de l’huracà des que comencés a especular-se amb la seva cancel·lació. Telecinco ha incorporat diversos canvis al programa, el que ha perdut una hora d’emissió recentment per culpa de les baixes audiències. Alguns creuen que el format ha caducat, de la mateixa manera que tampoc no creuen que continuïn interessant les vides dels mateixos col·laboradors que hi participen des de fa més de deu anys. I, enmig d’aquests comentaris, no ajuda que una de les periodistes que hi treballen s’hagi quedat totalment adormida en directe.

Les càmeres han enxampat Pilar Vidal amb els ulls tancats mentre emetien un vídeo, el que l’ha acabat convertint en protagonista d’un dels moments més surrealistes -i comentats- del programa d’aquest dijous. La tertuliana s’ha quedat adormida en directe i la direcció del programa ha volgut gravar el moment per poder ensenyar-li després i recriminar-li que tingués aquesta actitud. El que no s’esperaven era que comencés a riure sense parar en veure’s.

La tertuliana, amb més de 20 anys d’experiència a la premsa rosa, treballa a diversos mitjans i sembla que això l’ha acabat esgotant… a no ser que, en realitat, fos que l’emissió l’estava avorrint. Abans d’emetre les proves, però, Jorge Javier Vázquez intentava generar curiositat i expectació: “Ha passat una cosa durant l’emissió que farà que tots ens sorprenguem molt, una cosa que té molt preocupada a la direcció del programa. Compte. No m’ho puc creure, és fortíssim”.

Pilar Vidal, caçada en una petita migdiada en directe | Telecinco

Pilar Vidal intenta justificar-se després de quedar-se adormida en directe a Sálvame

El de Badalona li preguntava directament si s’havia adormit: “T’has quedat adormida?”. Davant d’això, Pilar esclatava a riure: “Sou dolents!“. I el presentador continuava amb l’esbroncada: “Et dic una cosa… Pots anar a treballar cada dia a totes les cadenes, però després passa el que passa. Si diumenge et veiem treballar en un programa de TVE, doncs és normal que tinguis son acumulada des de llavors”.

I ella intentava justificar-se sense èxit: “No tinc son acumulada, només ha estat un segon! És que no m’agraden els animals i tinc al·lèrgia als cavalls”. Ràpidament les xarxes socials s’omplien de comentaris al respecte, encara que no eren crítiques cap a ella sinó missatges en els que deixaven clar que havien rigut molt amb l’escena.