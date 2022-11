Censuren unes imatges compromeses de Rafa Mora, begut i molt perjudicat

Rafa Mora ha estat caçat en unes imatges molt i molt compromeses, les que han arribat a mans d’un programa de tafaneries de Telecinco. Fiesta, l’espai presentat per Emma García, ha hagut de consultar amb l’advocada del programa si considerava adequat emetre el vídeo o no… el que, finalment, han optat per no fer. Volien evitar-se problemes legals, una decisió que prenien després d’estar mig programa jugant amb una audiència que s’ha quedat amb les ganes.

El col·laborador de Sálvame apareixeria en un estat lamentable després de prendre’s unes quantes copes de més. La seva imatge hauria resultat molt perjudicada en cas d’haver sortit a la llum, per la qual cosa van decidir censurar-les per protegir el company de cadena.

Emma García deixava clar que eren unes imatges fortes: “No és positiu, a mi no m’agradaria que m’enxampessin en una situació així. En aquesta història no puc ser objectiva… Només diré que avui he entrat amb angoixa en veure les imatges. Soc molt mare i protectora, així que no puc dir res al respecte”.

Emma García consulta amb l’advocada del programa si emetre unes imatges o no | Telecinco

L’advocada de Telecinco aconsella no emetre les imatges de Rafa Mora begut

L’advocada del programa, Teresa Bueyes, confirmava després de quatre hores quina decisió havien pres: “La consideració i decisió final és que no divulgarem aquestes fotografies perquè no volem destruir la imatge d’aquesta persona. Creiem que cinc persones en la vida d’una persona no representat el tot. Això seria destruir literalment una persona i crec que ha de ser ell qui doni conformitat per emetre-les”.

Rafa Mora ha donat la seva versió al cap d’una estona en boca d’un dels tertulians: “Vam sortir de festa i, en un moment determinat, Rafa es va quedar sol. No estava en les seves plenes facultats perquè s’havia pres diversos gots d’aigua amb misteri. Diu que mai no s’havia trobat així i que no descarta que li posessin alguna mena de substància a la copa que li va fer mal. Es fa mal a ell mateix, a ningú més. No és una cosa delictiva ni il·legítima. Està preocupat, és clar, bàsicament per la seva família”.

Rafa Mora, al centre de la polèmica | Telecinco

El programa ha fet un favor al company de Sálvame, que no podrà evitar els comentaris i la insistència d’altres periodistes per poder emetre aquestes fotografies.