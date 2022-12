Així serà el nou programa de Paz Padilla a Telecinco

Paz Padilla tornarà a presentar un programa a Telecinco després de l’acomiadament improcedent a Sálvame. La situació amb els companys de programa és totalment insostenible, tenint en compte que fa un parell de setmanes van retrobar-se a maquillatge i tot van ser males cares, tensió i retrets. És per això que la cadena ha decidit que el millor serà buscar-li un programa nou i evitar trobades incòmodes a plató.

Fins ara no se sabien gaires detalls sobre aquest projecte de l’humorista, que tornarà a Mediaset després de pràcticament un any sense feina a televisió. Aquest Nadal l’està celebrant en gran, tal com ha demostrat en el seu perfil d’Instagram amb fotografies de l’espectacular decoració nadalenca amb la que ha adornat el jardí. No contenta amb això, també ha obert les portes de casa a la revista Semana per concedir un reportatge que han col·locat a portada.

Paz Padilla obre les portes de casa a la revista Semana

Com serà el nou programa de Paz Padilla a Telecinco?

En aquesta entrevista, a més a més, ha parlat sobre la seva situació actual i sobre el nou programa que veurà a la llum aquest pròxim any. No ha volgut donar molts detalls perquè no li deixen revelar gaires titulars sobre el projecte en el que estan preparant. Ara bé, sí que ha deixat anar pistes que poden ajudar a fer-nos una idea sobre com serà: “Parlem d’un programa similar al d’El diario de Patricia. La idea va per aquí, sí, va per aquí”.

“Crec que no podem etiquetar les coses perquè tot és tan obert, per això. Pots barrejar tots els gèneres sense cap mena de problema. El més important és que jo em senti còmoda fent-ho i que pugui oferir el millor de mi mateixa. Això és l’únic que vull”, assegura Paz Padilla.

En aquest nou programa, llavors, se suposa que ella farà de presentadora i intentarà que els convidats expliquin els seus problemes i intentin retrobar-se amb familiars o amics als que fa temps que no veuen. També podrien explicar històries d’amor passades o demanar una segona oportunitat a una exparella, un format que encantava en el seu moment i que feia unes audiències estratosfèriques.

Paz Padilla té molt sentit de l’humor i també una gran vena humana, el que podrà donar lloc a converses divertides i emotives alhora. Mai no ha tingut problemes a l’hora d’improvisar, així que podrien donar-se escenes que es viralitzessin a través de les xarxes socials. Segons el que ha deixat caure, la cadena gravarà el programa pilot quan comenci el 2023 i, a partir d’aquí, no caldrà esperar gaire per veure si la idea acaba de convèncer als directius i si tiren endavant la proposta que retornarà la presentadora als platós de Mediaset.