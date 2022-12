Paz Padilla publica una foto amb un líder de VOX i encén Twitter

Paz Padilla ha generat polèmica una altra vegada. La presentadora de Telecinco ha estat una de les protagonistes del dinar de Nadal que s’ha celebrat a Ubrique, una localitat de Cadis en la que s’han reunit famosos de diversos àmbits. La gran majoria compartien ideologia amb tendència cap a la dreta, el que feia que molts aprofitessin per carregar contra ells només per aquest motiu.

Paz Padilla amb Arévalo en el mateix acte | Instagram

L’humorista ha publicat fotografies amb molts dels assistents, entre ells toreros i figures televisives. Ha destacat la que ha publicat amb Arévalo, encara que la que més comentaris ha generat ha estat la imatge en què apareix abraçada a Iván Espinosa de los Monteros.

Es tracta del portaveu de VOX en el Congrés, un diputat dels més famosos i amb més influència del partit ultradretà. Què fa fent-se una fotografia amb ell i publicant-la en el seu perfil d’Instagram si no comparteix ideologia amb ell? Cal recordar que, en unes declaracions de fa uns anys, Paz Padilla va reconèixer que tenia amics que votaven el partit de Santiago Abascal i que això no li entrava al cap. En què quedem?

Paz Padilla publica una foto amb un líder de VOX | Instagram

Twitter s’omple de crítiques a Paz Padilla per la seva simpatia cap a VOX

Com era d’esperar, la imatge s’ha viralitzat i molts usuaris han aprofitat per dirigir-li missatges plens de ràbia per aquesta fotografia i la simpatia que sembla que demostra cap a ell. A més a més, li han retret que concedís unes declaracions antivacunes l’any passat: “Paz Padilla es declara de Vox? Espinosa de los Monteros es declara antivacunes? Les dues coses?”.

“Paz Padilla deia que les vacunes eren una proteïna que fa que t’entri la Spike, la proteïna en la que entra el virus. La vacuna és la de l’animaló de Wuhan i l’animaló ha mutat. Ara tenim l’Oritrón. Ja l’animaló no entra per la porta, sinó per la finestra. Benvinguda a VOX”, “Si Paz Padilla abraça VOX, jo diré no a tots els seus xous i pel·lícules. Ella és lliure i jo també. I tu?” o “Ja no recorda Paz Padilla quan rentava culs a l’Hospital Puerta del Mar de Cadis. Ara va de rica i feixista” o “Paz Padilla fent-se una foto amb un polític de VOX. Caretes fora”.

¿Paz Padilla se declara de Vox? ¿Espinosa de los Monteros se declara antivacunas? ¿Ambas? — Fernando Querejeta Rodrigo 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇺🇦 (@ferkere) December 19, 2022

PAZ PADILLA: "Las vacunas es una proteína que te mete la ‘Spike’, que es la proteína donde entra el virus. La vacuna es la del bicho de Luján y el bicho ha mutado, ahora tenemos la Oritrón. Ya el bicho no entra por la puerta, sino por la ventana.

-Bienvenida a VOX.

🤣🤣🤣👇 https://t.co/4MeY6hPZ8U — 🌐ᎳᎥᏞᎠᎬ.🇪🇭🇨🇺 (@Wilde28281766) December 18, 2022

Si Paz Padilla abraza a VOX yo diré " NO" a todos sus shows y películas. Ella es libre y yo también. Y tú? pic.twitter.com/id8h4a4uaS — El Justiciero (@proteston13) December 18, 2022

Ya no se acuerda Paz Padilla cuando lavaba culos y quitaba mierdas en el Hospital Puerta del Mar de #Cadiz , ya va de rica y fascista pic.twitter.com/KD4UFxb869 — Trifachito Andaluz (@AndaluciaSinVOX) December 18, 2022

Paz Padilla haciéndose una foto con un político de VOX. Caretas fuera! pic.twitter.com/23xQC1Sk54 — 🔻🏳️‍🌈🦋terelucam (@quevuelvaot) December 17, 2022

Paz Padilla acaba de tornar a Mediaset després de l’acomiadament improcedent. Mentre li busquen un altre programa, haurà de gestionar aquesta altra polèmica.