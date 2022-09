Nuria Roca, amb l’ego ferit per una trobada humiliant amb una fan

Nuria Roca i Juan del Val han tornat a El Hormiguero a la primera tertúlia d’actualitat de la temporada, la que han aprofitat per deixar clar que s’ho han passat molt bé aquest estiu. Ara bé, no han obviat que han viscut algun moment surrealista que no els ha fet tanta gràcia. La principal perjudicada? La tertuliana, que ha revelat que va passar molta vergonya durant una trobada amb una fan.

Què va passar? “Jo no sé si heu passat un moment humiliant… En el meu cas, vaig entendre que volien fer-se una foto amb mi quan, en realitat, volien que jo els fes la foto a ells amb el meu marit”. La parella estava en un concert quan una noia s’apropava i els preguntava “ens podem fer una foto”, en plural. Nuria va col·locar-se per fer-se una foto tots junts, moment en què la noia va posar una cara estranya: “La va mirar amb molt de menyspreu“, ha afegit Juan del Val.

Davant d’això, Nuria li va dir a la noia que podia sortir si no volia que ella aparegués. El pitjor? Que no calia que marxés: “Res, queda’t i després et retallo de la fotografia”. Nuria Roca va quedar-se amb la boca oberta, fins al punt que després va buscar la fotografia i efectivament l’havia retallat.

Nuria Roca, avergonyida per l’actitud d’una fan

Las cosas del verano que Juan del Val no soporta 😂 #QuevedoEH pic.twitter.com/ub2lL2H5cT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2022

L’anècdota no li va fer gens de gràcia, tal com ha reconegut el marit: “Va estar enfadada les tres hores que va durar el concert perquè deia que li va fer mal a l’ànima”. La col·laboradora ha deixat clar que ho va passar fatal: “Va ser molt humiliant, terrible… Jo no li interessava en absolut. No us ha passat, però ja veureu”. La col·laboradora del programa de Pablo Motos a Antena 3 ha vist afectat el seu ego, el que ha reconegut en una intervenció que ha fet molt gràcia al marit i també als companys.